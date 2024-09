Mazón, sobre manifestarse contra la financiación singular catalana: "Vamos a hacer todo lo que convenga a la Comunitat"

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado, sobre si prevé salir a las calles contra la financiación singular de Cataluña, que lo que va a "hacer es todo lo que convenga a la Comunitat Valenciana buscando la igualdad".

Mazón se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de los medios de comunicación, después de que varios presidentes autonómicos del PP coincidieran el lunes en expresar su disposición a salir de nuevo a la calle contra la llamada financiación singular de Cataluña.

El también presidente del PPCV ha subrayado las declaraciones que ha realizado ya "a favor, no contra nadie, de la financiación que necesita la Comunitat Valenciana". "Es importante que se sepa que nosotros no estamos contra nadie. De hecho, lo que nos parece mal es que haya gente que esté contra los demás. Es importante hablar en positivo de eso, no en términos belicosos", ha agregado.

Mazón ha insistido en que "es absolutamente necesario que todo el mundo sepa que la financiación que necesitamos hoy en la Comunitat Valenciana la vamos a defender con uñas y dientes, pero sobre todo con un rigor que nos avala".

"No por una lucha política de que este territorio es mejor que este otro, o alguno pueda estar chantajeando al gobierno a cambio de cualquier prevenda más. Esta es la situación en la que estamos. No se trata de hacer más o menos cosas contra nadie, se trata de ratificar una verdad, que es que haremos todo lo que esté en nuestra mano. La palabra todo es una palabra que dice todo, para defender la financiación que necesita la Comunitat Valenciana", ha añadido.

En ese sentido, el 'president' ha indicado que, si se "consuman estos anuncios un poco extraños" que se conocen a través de los medios "en el peor sentido posible", "nosotros consumaremos todas las acciones en todos los foros para defender los derechos sanitarios, los derechos sociales, los derechos educativos, porque de eso va la financiación".

"NO ESTAMOS DISPUESTOS A SER MENOS QUE NADIE"

Mazón ha recalcado que la Comunitat Valenciana no está "buscando el privilegio" ni "el cuarto oscuro de los chantajes" y que no quieren "ser más que nadie" porque "eso genera desigualdades que a la larga no son buenas para nadie".

No obstante, ha añadido: "No estamos dispuestos ni a ser menos que nadie, ni a que pase otro día más sin que lo seamos. Las fuerzas políticas, las fuerzas sindicales, las fuerzas empresariales, varias veces hemos convocado a la gente a manifestaciones públicas para decir un basta ya, con escaso éxito, por cierto. Pero sí que es verdad que cada día estamos todos más unidos".

A su juicio, "el pueblo valenciano cada día tiene mayor y mejor constancia de la injusticia que supone esta situación permanente". "Y luego vienen los discursos de esa especie de mercado persa de las injusticias en las que otros quieren establecerse y nos quieren meter ahí y no vamos a entrar ahí", ha zanjado.

REUNIÓN CON MORENO BONILLA

Por otro lado, preguntado por los objetivos de su reunión el jueves con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y sobre si abordarán la financiación autonómica, Mazón ha asegurado que ese encuentro servirá para "seguir trabajando y seguir reforzando posturas".

El 'president' ha destacado los "muchos aspectos en común" que comparten ambas comunicades, como sus "políticas abiertas", "de liberdad" y atracción de inversiones, con un un blindaje social, sanitario, de servicios sociales y educativo" y que "funcionan".

También ha resaltado que "son este año las dos comunidades que más empleo hemos creado de toda España", con la Comunitat Valenciana en primer lugar "no solamente en términos generales sino también en empleo juvenil y femenino".

Además, ha apuntado que son "dos comunidades maltratadas" e "infrafinanciadas" pero "muy responsables" ante esta situación. "La infrafinanciación, insisto una vez más, no es un juego político entre barones autonómicos, la infrafinanciación son nuestros derechos sanitarios, que es lo más importante de todo", ha agregado.