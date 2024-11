Mazón se siente "respaldado" por Feijóo y asegura que el PP es "consciente del esfuerzo" del Consell ante la dana

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este viernes sentirse "respaldado" por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su gestión de la dana, y ha garantizado que "todo el Partido Popular es consciente del esfuerzo" del Consell "en unas circunstancias, como todo el mundo sabe, muy complicadas".

Así ha respondido, a preguntas de los periodistas desde un camino rural de Utiel (Valencia) cuando se cumple un mes de la dana, a si se siente apoyado por Feijóo y por el PP en la gestión de la catástrofe en la provincia de Valencia.

Mazón ha asegurado tener "una buena coordinación" y "una muy buena interlocución" con Feijóo, un contacto que "es a menudo y es bastante razonable". "Sí, claro que me siento respaldado porque en todo momento lo que hemos hecho ha sido dar la cara", ha subrayado.

"En todo momento, lo que hemos hecho ha sido responder, lo que hemos demostrado es que hemos dado un paso adelante para asumir toda la responsabilidad que nos corresponde desde el principio", ha insistido.

Y ha apostillado: "En cualquier caso, estamos haciendo nuestro trabajo y todo el Partido Popular es consciente del esfuerzo que estamos haciendo en unas circunstancias, como todo el mundo sabe, muy complicadas".

SEGUNDA MANIFESTACIÓN TRAS LA DANA

Por otro lado, cuestionado por si le preocupa la manifestación de este sábado en València --la segunda contra su gestión de la dana-- y el "ambiente de la calle", Mazón ha reconocido que "lo mínimo" que tienen que hacer es "comprenderlo, asumirlo" y responder con el trabajo del Consell y la "mayor dedicación". "Yo no me dedico a otra cosa más que a esto, a comprenderlo, pero creo que la mejor manera de comprenderlo es asumirlo, responder y seguir", ha abundado.

"Creo que ese es mi trabajo y que la mejor manera de responder es entendiendo absolutamente todo, pero respondiendo con absolutamente todos los recursos y toda la fuerza de la que seamos capaces. Yo también en primera persona", ha reiterado.

Preguntado por si esta manifestación la convocan "entidades catalanistas", como aseguró el PPCV tras la primera protesta por la gestión de la dana, ha sostenido que "todo el mundo tiene derecho a organizarla" y que "cuando alguien firma una convocatoria, pues alguien ha firmado una convocatoria". "Entiendo que cada uno que firma una convocatoria se responsabilizará de que firma una convocatoria", ha agregado.

Además, Mazón ha querido manifestar su apoyo a los que "en alguna manifestación, algunos agentes de seguridad han sufrido heridas, porque también es digno reconocerlo".

"EL MEJOR HOMENAJE ES SEGUIR"

Respecto a si la Generalitat ha organizado algún homenaje con motivo del primer mes tras la dana, Mazón ha explicado que no se han planteado "una cuestión de aniversario ni tan simbólica" porque, según él, el mejor simbolismo es "el trabajo" y "restaurar la normalidad lo antes posible".

Por tanto, ha asegurado que quiere hacer "ese homenaje desde la modestia del trabajo" y "quizá no desde el ornato de una efeméride". "El mejor homenaje es seguir (...) Es nuestro trabajo y nuestro sudor en la frente para ser rápidos", ha dicho, y ha lamentado que "todavía hay mucha gente a la que no le ha llegado nada": "No podemos descansar, es nuestro mejor homenaje".

La Generalitat, ha reiterado, ha movilizado "el mayor esfuerzo que ha hecho nunca". "Y eso hace que yo, dentro del dolor y de la profunda empatía de todo lo que está sintiendo la gente, asuma la primera responsabilidad a la que me he confiado de manera personal de movilizar todo lo que seamos capaces de movilizar", ha recalcado.

Interrogado por si cree que un camino rural es "el mejor sitio para comparecer" ante los medios un mes después de la dana, Mazón ha insistido en que no lo hace "en clave de aniversario" sino de la labor del Consell, al tiempo que ha recordado que "en Utiel perdieron la vida seis personas".

En esta línea, ha defendido que en los últimos días ha estado "compatibilizando la presencia física en muchos de los municipios con la eficacia" para poner en marcha las ayudas y los decretos destinados a los afectados, algo que "exige un trabajo de despacho, de eficacia, de coordinarse".

"TODA LA GENERALITAT DESPLAZADA"

"Está toda la Generalitat desplazada, tanto con presencia como con eficacia", ha esgrimido, y ha añadido que su "lugar" está en cualquiera de las zonas afectadas y en cualquiera de los departamentos autonómicos.

Como ejemplo, ha resaltado que la semana pasada estuvo en Algemesí, que en Paiporta ha estado tres veces y que ha visitado otros "muchos municipios" como Chera o Chiva. "Lo que se nos exige en cualquier caso es que seamos eficaces y que lleguemos lo antes posible", ha repetido, para señalar que esa es "la principal queja de la gente" ante la que deben "ser extraordinariamente comprensivos".