Mazón traslada el "rechazo unánime" de los valencianos al caso de violencia de género en Castelló de la Plana

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha trasladado "el rechazo unánime de la sociedad valenciana" a la violencia machista tras el último caso en Castelló de la Plana: "Una lacra que nos persigue pero contra la que vamos a seguir luchando de frente y sin ningún tipo de fisura entre nosotros".

Así lo ha manifestado justo antes de que el Ministerio de Igualdad haya elevado a 33 las asesinadas este año por violencia de género tras confirmar el último caso de Castelló de la Plana, una mujer de 46 años asesinada presuntamente por su pareja este pasado lunes. La víctima tenía un hijo menor de edad y otra mayor de edad y había denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

"No deja de ser execrable, no deja de ser impresentable y no deja de merecer nuestro máximo rechazo a lo que supuestamente ocurrió ayer en Castellón, lo que probablemente sea un otro desastre de víctima de violencia de género en la Comunidad Valenciana", ha enfatizado el jefe del Consell.

Tras subrayar que estaban "muy pendientes" de la confirmación del caso como violencia de género, ha garantizado que la sociedad valenciana volverá a demostrar su "rechazo unánime" a esta lacra. Mazón ha realizado estas declaraciones en San Fulgencio (Alicante), en la presentación de la II fase de las obras de la red de infraestructuras hidráulicas para riego de la Vega Baja.

La Policía Nacional encontró el lunes por la tarde el cuerpo sin vida de la mujer en una vivienda del barrio de la Guinea de Castelló de la Plana. El hallazgo se realizó después de que la pareja de la víctima confesara que había asesinado a su pareja a los agentes de los Mossos d'Esquadra de la estación de Sants de Barcelona y que el cuerpo se encontraba en su domicilio en Castelló.

El detenido previsiblemente pasará a disposición judicial este miércoles. Fuentes judiciales han detallado que "no está claro" si declarará ante un juez de Barcelona o declarará por videoconferencia ante un juzgado de Valencia.

La mujer había tenido una orden de protección activa hasta mayo de 2023, y desde esa fecha, no había ninguna medida judicial ni protección a la víctima, que en la actualidad convivía con su agresor.