El Medusa bate su récord con 56.000 asistentes que bailaron con un "gran despliegue" de estilos electrónicos

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Medusa ha batido su récord de asistencia con 56.000 personas que bailaron con un "gran despliegue" de estilos electrónicos y disfrutaron de un espectáculo visual realizado por drones.

El espectáculo lumínico, que se celebra cada medianoche, sorprendió a los asistentes con voces de ultratumba, animaciones de vídeo, fuegos artificiales y 250 drones de luz que dibujaron figuras a 100 metros de altura. Se trata de una narración sobre la temática 'The Dreams of Hathör' y transporta al público al mundo mágico del Antiguo Egipto, los faraones y las pirámides.

Así, este domingo llega a su fin el 10ª aniversario del festival con siete escenarios que estarán abiertos desde las 17.00 horas hasta el cierre, poco después de las 6:00 de la mañana, cuando suene el último 'beat' de esta edición, según ha informado la organización en un comunicado..

El cierre del festival correrá a cargo de 'Masters of Hardcore', un sello holandés que es líder mundial en este sonido. La demencial troupe desembarcará con sus "pesos pesados": Angerfist, Anime, Evil Activities, Korsakoff, Lil Texas, Mad Dog, Ophidian, N-Vitral, Ophidian y Tha Playah. Tha Watcher será el maestro de ceremonias que pondrá voz a este espectáculo.

El dj Wade subirá al escenario a las 21.15 horas con una sesión en la que recorre desde al Tech House al Techno, House, Minimal, Speed Garage o vocales de 'hits' comerciales. El resultado es un sonido de "baile fresco" y "arriesgado". Asimismo, Hardwell saldrá a la 1.30 horas que alcanzó la fama mundial con su estilo 'Big Room' y 'Electro House'.

Finalmente, Carl Cox tendrá su estrellato a las 3.00 horas. El artista posee una carrera que abarca más de tres décadas, en la que ha sido un pionero de la cultura electrónica, tras actuar en los clubes y festivales "más importantes" del planeta. Es famoso por sus sets maratonianos y por su habilidad para leer la pista y su grito de guerra: 'Oh yes, oh yes!'.