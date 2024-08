Medusa cierra su 10ª edición con 180.000 asistentes y la actuación sorpresa del cantante Francisco

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Medusa ha cerrado su 10º aniversario, celebrado entre los días 7 y 12 de agosto en Playa de Cullera, con una asistencia de 180.000 personas, cifra récord hasta la fecha, y la aparición sorpresa del cantante valenciano Francisco que interpretó el himno de la Comunitat Valenciana.

Según ha indicado la organización del evento en un comunicado, el balance de esta edición es "extraordinario" en "términos de organización, ambiente festivo y calidad de la programación".

En la jornada final de este domingo brillaron sobre los diferentes escenarios el británico Carl Cox y el holandés Hardwell. A ellos, se unió el cantante Francisco, que hizo una "aparición inesperada" durante la sesión de Wade.

Después de que el cantante valenciano coreara la letra, el DJ español remezcló la melodía en clave psytrance. Las cerca de 30.000 personas que en ese momento se encontraban en la explanada del escenario principal estallaron en cánticos y bailes.

A su vez, el escenario, decorado como una fantasía del Antiguo Egipto llamada de The Dreams Of Hathör, los fuegos artificiales, el show de drones de luz y la producción audiovisual han brindado un "espectáculo inédito" en el circuito de festivales en España y al alcance de "no más de media docena de citas" en toda Europa.

Otros disc jockeys que han "acaparado miradas y elogios" han sido Dimitri Vegas a dúo con Steve Aoki en la formación 3 Are Legend, Afrojack, DJ Snake y la dupla integrada por Sebastian Ingrosso y Steve Angello, que son parte de Swedish House Mafia.

En el extremo más underground, la lista de artistas ovacionados es larga: desde Amelie Lens a Klangkuenstler, pasando por Nico Moreno, Adam Beyer, Richie Hawtin, The Martinez Brothers, Jamie Jones o Marco Carola.

MEDIDAS CONTRA EL CALOR

El festival Medusa ha combatido el calor brindando 350 puntos de agua corriente fresca, agua potable gratis a cualquier hora del día y de la noche, y bebidas isotónicas gratuitas. En la zona de acampada se instalaron 50.000 metros cuadrados de sombra mediante parasoles de rafia.

Además, en el recinto de conciertos, dos de los escenarios eran techados y uno de ellos, el del Beach Club, contaba con tres piscinas para refrescarse.

ASISTENTES

Por otra parte, el tramo de edad mayoritario entre los asistentes del festival ha sido de 18 a 30 años, pero muchos miles de personas rondaban o incluso superaban los 40 años.

En algunas ediciones anteriores, Medusa había difundido una cifra final de 300.000 asistentes porque agregaba al cómputo general la suma de los inquilinos de la acampada durante los días de festival. Para este 10º aniversario, en cambio, la organización ha decidido aplicar el cálculo estándar por el que también opta la mayoría de festivales.

Una vez efectuado este ajuste en el sistema de cálculo, la cifra final de asistentes alcanza las 180.000 personas. Al margen de esta cifra, el festival ha alojado en el camping a 10.000 meduseros entre el pasado miércoles y este lunes.

A lo largo de esta jornada, los campistas más rezagados irán abandonando la zona de acampada y para el atardecer quedará totalmente desalojada. Entonces entrarán los equipos de limpieza para dejar toda la zona despejada y sin basuras en un plazo máximo de 36-48 horas.

Bajo un "total secretismo", la dirección de Medusa ya está ultimando los detalles de la edición de 2025, en especial sus fechas de celebración y su temática central. Ambos datos serán revelados próximamente.