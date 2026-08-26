"La memoria no coge vacaciones": València acoge este sábado una nueva concentración con el lema 'Mazón a presó'

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación convocada bajo el lema 'Mazón a presò', a 29 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva concentración bajo el lema 'Mazón a presó' por la gestión del expresidente de la Generalitat en la dana del 29 de octubre de 2024 que tendrá lugar este sábado 29 de agosto en la plaza de la Virgen de València tratará de demostrar que la memoria "no coge vacaciones" y volverá a reclamar la supresión del aforo del que fuera jefe del Consell.

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano (ASV) convocan esta cita cuando se cumplirán 22 meses de la dana que dejó 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

"22 meses también que el pueblo valenciano organizado está saliendo a la calle para denunciar la negligencia de Mazón y su Consell. Una negligencia que provocó que una de las catástrofes naturales más grandes del País Valencià se convirtiera en una catástrofe humana", han expuesto los organizadores en un comunicado.

En este sentido, han remarcado que las víctimas mortales "hoy seguirían vivas de no haber sido por la dejación de las funciones del Gobierno valenciano, en general, y de quien era en ese momento su presidente, en particular".

La concentración se convoca, según han sostenido los organizadores, "porque 22 meses después quedan muchas preguntas sin respuesta", entre ellas "por qué la alerta llegó tan tarde, quién responde por lo que no se hizo, cuántas vidas se habrían podido salvar, cuántos minutos vale una vida, por qué Mazón conserva su acta de diputado" o si ser "la máxima autoridad no implica ninguna responsabilidad".

Para ello, durante la concentración de este sábado representantes de las asociaciones de víctimas y de los CLER expresarán en voz alta estas preguntas y otras más. Además, en un "gesto de solidaridad", la cita contará con la actuación del cantautor Pau Alabajos y las collas de tabal i dolçaina pondrán el punto y final a la concentración, como han hecho ya en cada una de las movilizaciones anteriores.

La anterior protesta tuvo lugar el miércoles 29 de julio y estuvo acompañada de un 'velatorio' simbólico en la plaza Manises de València. Víctimas de la dana y representantes de unas 200 entidades homenajearon a las 231 personas que perdieron la vida en la trágica barrancada del 29 de octubre de 2024 con un velatorio simbólico.