Miss Caffeina inicia en València la gira con la que dirá "Sayonara Baby" a los escenarios si el Benidorm Fest lo permite

Les costó decir sí al Benidorm Fest, pero ahora dejarían que su parón se vaya "a la mierda" por Eurovisión: "Ya que estamos, queremos ir"



VALÈNCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miss Caffeina lleva de gira "interminable" desde antes de la pandemia. Desde 2019, la banda ha descansado apenas unos meses entre series de conciertos en los que han promocionado sus dos últimos trabajos: 'Oh, Long Johnson' y 'Shanghai Baby'. Y ahora han decidido tomarse un descanso tras cinco últimos conciertos en los que repasarán todos sus discos desde el principio. El primero, este viernes en la Sala Repvblicca, en Mislata (Valencia).

"Sayonara Baby" culminará en la Razzmatazz de Barcelona el 23 de febrero, pero antes pasarán por Málaga (19 de enero), Madrid (26 de enero) y Alicante (17 de enero). Tras ello, Alberto Jiménez, Antonio Poza y Sergio Sastre quieren tomarse un descanso, "un añito de no hacer nada, de desaparecer y que la gente nos eche de menos", explica Jiménez a Europa Press en una entrevista.

Pero eso será si uno de los muchos "berenjenales" de la televisión en los que se ha metido la banda en los últimos meses lo permite: Este año, tras varias propuestas, le han dicho sí al Benidorm Fest. Presentan 'Bla Bla Bla', una canción pensada 'ad hoc' para el festival con la que competirán por el Micrófono de Bronce, que viene con el ticket a Eurovisión, que se celebra el 11 de mayo en Malmö (Suecia).

Y si les eligen, ¿qué? "Pues nada, el año de descanso a la mierda y nos pondríamos manos a la obra", bromea Jiménez. "Sabíamos que esto también podría traer más trabajo y más cosas este año en que nosotros habíamos decidido parar. Entonces lo que nos parezca muy interesante lo haremos, y lo que no, pues intentaremos respetar este año de parón que queríamos. Pero si luego pasase que vamos a Eurovisión, a 'full' para ir a Malmö, que encima a nosotros nos encanta todo lo sueco y la música sueca. Sería una pasada", ha explicado.

Miss Caffeina han sido uno de los nombres que más han pedido los eurofans para el festival desde hace año. De hecho, el propio Jiménez ya tuvo una experiencia cercana al festival cuando escribió "Señales", la canción que Agoney habría defendido en la Gala Eurovisión de Operación Triunfo 2017 en caso de no haber sido eliminado una semana antes.

Sin embargo, no ha sido fácil convencerles para presentarse: ya se les propuso en 2022 y dijeron que no. "La primera vez que nos lo pidieron, el primer año del Benidorm Fest, no sabíamos de lo que trataba, no sabíamos si iba a ser una selección como se hacía antes, y no nos veíamos mucho, pues también el mundo eurovisivo, en cuanto al 'fandom', es bastante difícil en algunas ocasiones. Aunque este año nos está sorprendiendo que está todo bastante tranquilo por ahora y casi todo es positivo y guay", ha añadido.

Sí admite que la presión de los fans es algo que les "tiraba un poco para atrás" como "el rollo de competir entre bandas, que no es una cosa que pase normalmente en la vida real o en una escena, pero después de dos ediciones del Benidorm Fest, la verdad es que cada vez nos fue gustando más la idea". Y Eurovisión: "Una vez estás metido en el Benidorm Fest, lo visualizas mucho más. Entonces ya que estás aquí, quieres ir".

Pese a ello, también se hicieron de rogar este año: "Fue muy a último momento, cuando nos lo volvieron a pedir este año primero dijimos que no. Pero un día después hablamos entre los tres y habíamos estado pensando individualmente, sin decirnos nada, en casa. Y pensamos: '¿Por qué no, por qué no le damos este año?'".

Así que "se alineó todo" y ahora están "metidos a tope, emocionados y con muchas ganas de hacerlo todo y disfrutando la experiencia mogollón". También están en una etapa de su carrera en la que están trabajando más en televisión y han aparecido en varios especiales de Navidad: "Toda la parte que haces para un programa es completamente diferente, eso también nos apetecía un montón y por eso nos metimos en este lío. Nos apetecía hacer algo diferente, nuevo y que nos llevase por otro camino", ha explicado.

SU RESPUESTA A LOS 'HATERS'

"Te miro y solo escucho 'bla, bla, bla, bla', no tienes nada mejor que hacer con tal devoción, tal vez perderte y no volver sea mejor opción". Así es parte la letra de 'Bla Bla Bla', el mensaje a los "haters" en forma de canción con la que se presentan al Benidorm Fest.

Y es que "a parte de la crítica, habla de no tomárselo todo demasiado en serio, también tiene un poco de ironía", cuenta Jiménez, que apunta que aunque no respondería a este tipo de comentarios a través de una red social, los artistas tienen "una arma muy importante que son las letras de las canciones".

"Nosotros llevamos mucho tiempo, entonces ha habido de todo: Momentos de amor y de odio absoluto, entonces al final, es la consecuencia de exponerse", ha añadido. "Muchas veces, como estás expuesto, te tienes que comer la crítica y el que no le gustes a todo el mundo, eso está claro, pero hay otro tipo de 'hate' más personal y dañiño". "Tu ejemplo de rectitud, supremacía moral, sabelotodo brillante. Me tienes que perdonar, pero es que no puedo más, es que me hierve la sangre", reza la letra.

Sobre este último, reflexiona: "Si has tenido un mal día y ves un mal comentario, aunque tengas 200 buenos, siempre te va a doler más. Hay gente que lo entiende y empatiza más, y hay gente que por verte expuesto en la radio o la tele, te deshumanizan un poco. Piensan que todo te resbala, pero no. Y además también piensan que no lo lees. Pero sí lo lees".

Con 'hate' o sin él, Miss Caffeina se presentarán en Benidorm con una escenografía propia, creada a partir de sus propias ideas: "Somos muy pejigueros con esas cosas, así que cuando hicimos la canción ya teníamos clara cómo iba a ser la puesta en escena". Así, en los ensayos que están teniendo y ya en el escenario del Palau l'Illa, lo que harán será "perfeccionarlo".

No han dado pistas al respecto. No se parecerá ni al videoclip, ni a la puesta en escena que monten en los conciertos de 'Sayonara Baby'. Precisamente, en la inauguración del fin de gira en València interpretarán 'Bla Bla Bla' por primera vez en directo.

UN CONCIERTO "CRONOLÓGICO"

La canción del Benidorm Fest será el final del viaje por su discografía que han preparado para esta serie de conciertos. Pese a no ser "nada nostálgicos", en estos cinco 'shows' repasarán sus canciones desde el primer disco.

"Nos hemos encontrado ensayando canciones que hace que no tocábamos como 12 años. También está suponiendo reencontrarnos con algunos temas y cuando hemos empezado a ensayar ha sido como un viaje", ha explicado. Así, este "show pensado para los seguidores" recuperará piezas que "la gente les pedía" y ellos se "resistían un poco" a volver a tocar.

Jiménez augura que será "un viaje bastante bonito" para ellos y sus fans. De hecho, ha explicado que se han dado cuenta al revisitarlas que en estos años han contado "su vida en verso, capítulo a capítulo". "Es muy fuerte porque vas hablando de personas diferentes, situaciones diferentes, y al final, todo eso estás ahí, en estos últimos 14 años", ha agregado.

Para los conciertos no han tocado las letras, aunque "igual ahora podamos pensar que alguna era más floja que otra", pero sí han adaptado y actualizado algunas bases musicales a su sonido actual. "Nosotros no somos nada nostálgicos, pero esto ha sido un ejercicio de 'venga, vamos a rascar en el repertorio y traer a la actualidad canciones con las que a lo mejor ya no nos sentíamos tan identificados'".

"Igual te reconcilias con algunas de ellas y dices: 'Anda, pues mira qué entrañable, que joven era aquí y qué tonterías decías'. Teníamos 22 años o así cuando salió nuestro primer disco, entonces hablábamos de cosas que, en realidad siguen estando, porque las cosas que nos preocupan siguen siendo muy parecidas, pero desde otro punto de vista. Hemos aprendido mucho más, y esto lo ves como algo entrañable", ha agregado.