Mompó dice que habrá tiempo para "depurar responsabilidades" y "mirar lo que ha fallado"

Emplaza a centrarse en el trabajo que queda por hacer: "La situación es muy dura y aún estamos en esa faena"

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha asegurado que habrá tiempo para "depurar responsabilidades" sobre la gestión de la emergencia de la DANA y "mirar en qué se ha fallado, en qué no, qué se hubiese podido mejorar, qué no, y en qué tenemos que modificar los protocolos". "Yo creo que de todo tiempo habrá", ha afirmado.

Mientras, sobre la alerta enviada a los teléfonos móviles de la población el pasado martes a última hora, ha sostenido que no sabe "si llegó tarde o no" y ha subrayado que esa cuestión "ya se analizará" porque "habrá tiempo de hablar de todas esas cosas", aunque ha rehusado en este momento entrar en ese debate. "Ahí no me van a encontrar", ha aseverado.

En declaraciones a los medios este viernes antes de participar en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), Mompó ha recalcado que el momento actual no es el de hablar de este tipo de cuestiones porque todavía hay "mucho trabajo por hacer" en las localidades afectadas. No obstante, ha afirmado que, después, "ya habrá mucho tiempo para mirar los protocolos y en qué han fallado".

"Habrá tiempo de todo", ha insistido el dirigente provincial y también presidente del PP de la provincia de Valencia, que, en cualquier caso, ha asegurado que él no va a "evitar responsabilidades". En este sentido, ha indicado que desde la Diputación, en este momento, están centrados en coordinar trabajos de bomberos y carreteras. "La situación es muy dura y aún estamos en esa faena", ha remarcado.

Preguntado por si considera que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, está evitando responsabilidades, Vicent Mompó ha rechazado "entrar en este discurso" y ha argumentado que, "conociendo" al jefe del Consell, no cree que haya "evitado ninguna". "Es una situación muy complicada, una situación que nunca había vivido y un desastre que ha superado cualquier expectativa que pudiéramos pensar", ha esgrimido.

"COMO UNA PELÍCULA DE TERROR"

"Al principio parecía que era como una película de terror, pero pasan los días y la película de terror no es una película, es una realidad", ha añadido el presidente de la Diputación de Valencia, que ha hecho hincapié en que, a día de hoy, todavía muchos municipios afectados necesitan ayuda.

"Estamos visitando pueblos --que no están en la zona cero-- para estar al lado de los alcaldes, que nos dicen que también existen, que también tienen problemas, y estamos intentando con todos nuestros esfuerzos poder solucionarlos", ha expuesto.

En este punto, cuestionado sobre por qué llegó tan tarde la alerta a los móviles el pasado martes, Mompó ha asegurado que no sabe "si llegó tan tarde o no" y ha insistido en que esa cuestión "ya se analizará en su momento". "Es muy fácil ahora mismo hablar", ha sostenido.

"TODOS HABRÍAMOS ACTUADO DE OTRA FORMA"

De hecho, ha afirmado que, si la situación del martes ocurriera hoy, "seguramente todos habríamos actuado de otra forma". "Y cuando digo todos, son todos", ha incidido, al tiempo que ha señalado que las decisiones del día de la DANA "están claras quiénes las tomaron". "Los profesionales analizarán el por qué de las situaciones, pero no soy yo el que va a decir si fue tarde, si fue pronto. No, no tiene ningún sentido ese discurso", ha manifestado.

En este contexto, el dirigente provincial ha afirmado que no cree que ningún "político, profesional o periodista esté contento de que se haya muerto una persona" y ha reflexionado: "Yo mismo, sin tener competencias, si hubiese sabido que iba a venir esto --la DANA--, hubiese movido cielo y tierra para que no sucediese, esto es una cosa humana y es así".

Mompó ha comparado la situación con el incendio del edificio de Campanar del pasado febrero, donde "también se vieron que los protocolos que hasta ahora estaban funcionando en ese edificio no funcionó". "A partir de ahí, el precio a pagar es muy alto, pero se cambian las cosas, y yo creo que en este caso sucederá lo mismo, estoy seguro", ha agregado.

Sobre la situación vivida el pasado martes en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ha asegurado que él estaba "allí" y cuando "decían que se esperaban 150 litros, cayeron más de 500 creo que fue". "Es que sobrepasó todo tipo de alertas", ha alegado.

Pese a ello, ha garantizado que los representantes políticos, como "gestores públicos", no van a "evadir ninguna responsabilidad". "Yo soy alcalde desde 2011, pero no somos técnicos en emergencias y lo que hacemos es gestionar la información que tenemos. A partir de ahí, la responsabilidad será la que tenga que ser", ha apuntado, aunque ha matizado que, con la información que tenían "y "siguiendo los protocolos de ese momento", él no es quien "para decir qué tipo de decisiones se tomaron y si fueron erróneas o no".

DE HABERLO SABIDO HUBIERA "MOVIDO CIELO Y TIERRA"

Ahora, más de una semana después, y tras haber perdido la vida más de dos centenares de personas, Mompó ha sostenido: "Evidentemente, si lo hubiésemos sabido con más tiempo y pudiésemos haber avisado con más tiempo, cualquiera de nosotros, si hubiésemos sabido que esto iba a suceder, directamente hubiésemos dicho a la gente por la mañana ya que no saliesen de casa. Pero es que no sabíamos que esto iba a ser así".

Es más, ha asegurado que no lo sabían "ya no nosotros", sino tampoco "los que tienen y nos enviaban la información": "Son profesionales y tampoco nos estaban alertando de lo que iba a caer, de qué iba a suponer, de cómo venían los barrancos, de cómo había afectado a los municipios". Al respecto, ha rechazado "nombrar a ninguna entidad" porque supondría "entrar en si estoy derivando responsabilidades".

"Ahora lo sabemos, desgraciadamente, pero en ese momento cuando se tomaron las decisiones, que yo estaba escuchándolo, no llegaba a esa información que tenemos ahora", ha remarcado, para añadir: "Yo hubiese movido cielo y tierra, creo que el presidente del Gobierno también, el 'president' de la Generalitat también y creo que cualquier técnico de emergencia, también. Yo no creo que nadie, cuando digo nadie es nadie, no hiciese lo que estuviese en sus manos".

"NO SÉ SI LO SABÍA"

Preguntado específicamente por si la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien aseguró que no conocía el sistema de alertas, está capacitada para continuar en su puesto, Mompó ha rechazado "entrar en esas especulaciones". "No sé si lo sabía, no sé si no lo sabía, no sé qué debería hacer. Yo voy a centrarme en ayudar a nuestros alcaldes, en ayudar a nuestros vecinos y en intentar solucionar este problema", ha recalcado.

En cualquier caso, ha prometido que no se va a dirimir "ninguna responsabilidad" porque, como ha reiterado, va a "haber tiempo de hablar todas estas cosas". "Se depurarán responsabilidades, miraremos en qué se ha fallado, en qué no, qué se hubiese podido mejorar, qué no, y en qué tenemos que modificar los protocolos. Yo creo que de todo tiempo habrá", ha zanjado.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a "entender la situación de la ciudadanía de la provincia de Valencia" y a "ayudar a tranquilizar a todos, a intentar solucionar esta situación y a dar el mensaje de que necesitamos ayuda". "Esto va a ser largo, mañana, pasado mañana y la semana que viene seguiremos necesitando ayuda y queremos y pedimos que se acuerden todos de nosotros, porque todos unidos estoy seguro que podemos salir de esto", ha añadido.