Montes traslada a la Policía el contenido del tuit recibido con insultos machistas por si constituye delito

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha anunciado este miércoles que ha trasladado a la Policía el mensaje de un usuario de la red social X en la que le dirigía insusltos machistas por si esta acción fuera constitutiva de algún tipo de delito.

"Las mujeres sufrimos de forma constante este tipo de mensajes, además vertidos desde la cobardía del anonimato de una red social, pero claramente vinculados a determinados movimientos políticos. Me gustaría, además, que se condenara de forma unánime este tipo de mensajes, no solamente por el vertido hacia mi persona, sino por los cientos, miles de mujeres que todos los días recibimos este tipo de acoso y de violencia machista", ha indicado en unas declaraciones faciltadas por su departamento.

El usuario escribió el texto "A la senyora major de fucsia algú li pot dir que no té ja edat de vestir com una madame de puticlub xungo de carretera?" ("A la señora mayor de fuscia alguien le puede decir que no tiene ya edad de vestir como una madame de puticlub chungo de carretera?") sobre la foto del minuto de silencio guardado por el Consell ante el Palau de la Generalitat ante el último asesinato de violencia de género, el de una mujer en Villena (Alicante), una imagen compartida en la cuenta de la Generalitat Valenciana.

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afeado este miércoles los insultos del usuario, al igual que lo han hecho otros dirigentes y cargos públicos del PP. Mazón ha mostrado su "desprecio" y llamado "cobarde" al autor del mensaje: "La señora de fucsia se viste como quiere y es una mujer libre y de primera. Eres un cobarde y te escondes. Te desprecio", le ha reprochado.

En esta línea, la consellera ha subrayado que el momento elegido por el usuario de X para insultarle "es especialmente vulnerable" dado que se ha producido "cuando aguardábamos un minuto de silencio por una víctima de esta violencia machista". "Hemos dado traslado a las autoridades policiales del contenido de este tuit y de otros que han sido también borrados por si pudieran suponer o constituir algún tipo de delito", ha indicado.