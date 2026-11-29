La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, vota en Gandia - PSPV

VALÈNCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha animado a la ciudadanía a "salir de casa" y votar para ejercer el "derecho a decidir sobre su futuro": "Cuantos más seamos, mejor, porque el resultado se parecerá más a la España real, a lo que quieren y a lo que queremos los españoles y las españolas".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras votar en el colegio electoral ubicado en la falla Marqués de Campo-Perú de Gandia (Valencia), ciudad de la que fue alcaldesa entre 2015 y 2021, acompañada por el actual primer edil, el socialista José Manuel Prieto.

Morant ha afirmado que el derecho al voto es "muy importante" porque "todos y todas, cada uno y cada una de nosotras, tiene derecho a decidir sobre su futuro, sobre el futuro colectivo y el futuro de todos".

"Hoy es un día de elecciones generales muy importante, un día en el que entre todas y todos podemos decidir si queremos una España que siga avanzando en derechos o una España que retroceda", ha reiterado.

Y ha recalcado: "Hoy el voto de cada uno importa, por eso lo más importante es que todos y todas salgamos a votar, que se escuche nuestra voz, que al final del día el recuento sea el recuento de la mayoría de españoles".

Según ha argumentado, todos los ciudadanos tienen "el mismo derecho, la misma importancia y el mismo poder que los bancos, que los que tienen grandes fortunas, que las patronales, que los empresarios, que las grandes empresas, los trabajadores y las trabajadoras, la gente sencilla, los profesores, las médicas": "Todos, cada uno, tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro. así que yo animo a la gente a que salga de casa, a que participe de la democracia".

La dirigente socialista ha recordado que su abuela le contaba que "no había tenido voz" para votar democráticamente, por lo que ha defendido que "es un derecho, pero también una obligación, ejercer la voz". Y ha deseado que este sea "un día de mucha participación" para que al finalizar "podamos decir que hoy ha sido España la que se ha pronunciado".