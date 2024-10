Moreno asegura que las nuevas direcciones del TEM y La Mutant estarán cubiertas antes de que acabe el año

Agradece la labor de Artigot en El Musical y solicitará al nuevo responsable que "siga la misma línea editorial"

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, ha asegurado que las nuevas direcciones, tanto del Teatre El Musical (TEM), actualmente dirigido por Juanma Artigot, como el de La Mutant, dirigido por Tatiana Clavel, estarán cubiertas antes de que acabe el año.

En estos términos se ha expresado Moreno este martes a preguntas de los medios tras la presentación de la nueva programación del TEM --de septiembre a enero-- en la que el concejal ha explicado que ambas plazas saldrán próximamente a concurso y solo podrán estar cubiertas por profesional funcionario.

En este sentido, ha señalado que el fin del contrato de Artigot se debe a "un problema administrativo" debido a que está ocupando una plaza de directivo que está planteada para impulsar proyectos que tiene una duración máxima de tres años y que, aunque su vinculación finalizaba el pasado año, se llevó a cabo una prórroga de un año más de duración pero que no se puede alargar más.

"A mí me hubiera gustado que siguiera, la verdad, pero es verdad que es un tema administrativo que estaba ya programado y que no podía hacer nada", ha apostillado.

De este modo, José Luis Moreno ha aclarado que el programador del TEM no podría optar a la plaza ya que "únicamente" se pueden presentar funcionarios, mientras que, en el caso de la responsable de La Mutant, sí que podría presentarse ya que es funcionaria.

"Creo que está abierto a todas las administraciones públicas porque, lógicamente, hay gente de Generalitat, Diputación o incluso en la Universidad que se podrán presentar porque tienen ese perfil. Pero en principio van a convocar en breve y se prevé que estén cubiertas antes de que acabe el año", ha indicado.

MANTENER LA LÍNEA DEL TEATRO

Cuestionado por la continuidad de la programación a partir de febrero, el concejal ha señalado que "todo lo que esté programado a partir del mes de enero se va a mantener entre quien entre".

A este respecto, ha subrayado que la elección del nuevo director responde a criterios "puramente funcionariales" y "objetivos" puesto que "no se valoran proyectos".

Por ello, ha incidido en que, desde la concejalía que lidera, se va a solicitar a la persona que venga que "siga la misma línea editorial que tenía el teatro".

"No puede ser que por cambios de gestores se cambie radicalmente las formas de un espacio, a no ser que fuera necesario, pero en este caso consideramos que no. La línea que sigue el teatro es idónea y es la que ha de continuar porque lo hace diferente al resto de espacios de la ciudad", ha aseverado.

No obstante, el concejal de cultura ha aprovechado su intervención para agradecer todo el esfuerzo y el trabajo realizado por Juanma Artigot durante estos cuatro años y ha puesto en valor la programación que ha desarrollado para estos meses para la que "ha buscado una línea diferente al resto de espacios escénicos de la ciudad, que se ha consolidado y que está llegando al público".

"Por mi parte, no solo José Luis Moreno, el concejal, y desde el Ayuntamiento de Valencia, muchas gracias por todo lo que has hecho. Esperemos que nos podamos encontrar, que podamos seguir trabajando juntos de alguna manera", ha indicado.

TEM CONSOLIDADO COMO ESPACIO "ABIERTO Y VIVO"

Por su parte, Artigot también ha agradecido el trabajo realizado por "todo el personal del teatro" y ha ensalzado los logros del TEM que "se ha consolidado como un espacio abierto, un espacio vivo".

"Es un contenedor cultural que creo que ha conseguido una identidad, una voz propia en esta ciudad, que ha ajustado las necesidades del público, tanto dentro del entorno de la ciudad, como en proximidad", ha resaltado.

En esta línea, el director del Musical ha señalado que los tres pilares "fundamentales" que han mantenido este proyecto han sido "la programación artística, el trabajo de formación con talleres, y una parte muy importante social, que es la mediación y las actividades que hemos ido generando para ese intercambio".

"Es un espacio que ha sido de acogida y acompañamiento a toda la creación local, ya no solo con las producciones y exhibiciones, sino que siempre hemos abierto estos espacios a cualquier persona creadora de esta ciudad. Y creo también que es un espacio que se ha convertido en una referencia tanto nacional como local, y ha transitado por todas las disciplinas, desde las artes vivas, la experimentación sonora, teatro, música, tanto contemporánea, como las reformas, instalaciones, artes plásticas y la poesía experimental", ha reivindicado.