Mostra de València homenajeará a Dario Argento, Marcello Mastroianni y los hermanos Taviani

Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani homenajeará en su nueva edición, que se celebrará entre el 24 de octubre y el 3 de noviembre, a Dario Argento, Marcello Mastroianni y los hermanos Taviani. De este modo el certamen pone en marcha, en la senda iniciada el año pasado con el estreno en España de 'Massimo Troisi: Somebody Down There Loves Me', de Mario Martone, el ciclo Cine Reencontrado.

Con esta propuesta el festival propone una serie de documentales que permiten echar la vista atrás y recuperar películas o figuras de relevancia en el contexto del cine mediterráneo, según ha avanzado la organización en un comunicado.

"El objetivo principal del festival ha sido siempre el cine contemporáneo, con más de 25 premieres nacionales cada año, pero Mostra de València es muy consciente del contexto histórico en que se imbrica y nunca ha dejado de lado la mirada retrospectiva", ha comentado el director artístico del certamen, Eduardo Guillot.

"Por ese motivo, consideramos que es también nuestra labor hacer llegar al público una serie de títulos que contribuyen a conocer la historia del cine, pensando el presente desde el pasado y que de otro modo no podrían verse en València", ha añadido Guillot.

La selección prevista incluye 'Profondo Argento' (Steve Della Casa y Giancarlo Rolandi, 2023). Dario Argento, uno de los directores italianos "más aclamados en el mundo, objeto de un culto transversal que rompe barreras generacionales casi como una estrella de rock" y que "es en realidad una persona que siempre ha defendido y protegido su esfera privada", ha comentado el certamen.

Este documental se desarrolla como una rapsodia en la que destacan una docena de temas: su madre, perteneciente a la famosa familia de fotógrafos Luxard; su padre productor; sus inicios como crítico y guionista; su debut como director; su relación con la música y la arquitectura --elementos fundamentales de su obra--; sus maestros, amigos e imitadores; sus gustos literarios y cinematográficos; la evolución de su carrera; sus hijas Fiore y Asia; y, finalmente, su verdadero lado oscuro: la comedia, que a menudo aflora en su vida diaria e incluso entre sus pesadillas cinematográficas.

Mostra de València celebrarán también el centenario del nacimiento de "uno de los más grandes actores de la historia del cine italiano", Marcello Mastroianni. De esta forma, 'Marcello Mastroianni: mi ricordo, sì, io mi ricordo' (Anna Maria Tatò, 1997) se proyectará en "una magnífica copia restaurada que permitirá a los aficionados viajar hasta 1996, cuando Mastroianni se dispuso a recordar el pasado frente a la realizadora Anna Maria Tatò, la mujer que compartió con él los veintidós últimos años de su vida", ha detallado el festival.

Para la organización, el resultado es un "extenso repertorio de anécdotas, confesiones y memorias" narradas por el protagonista en primera persona.

El certamen acogerá además el estreno en España de 'Ospina Cali Colombia' (Jorge de Carvalho, 2023), una producción portuguesa en torno a la figura de Luis Ospina, cineasta de culto nacido en Cali y formado en Los Ángeles, autor del mítico falso documental 'Agarrando pueblo' (1977).

Mostra de València ha explicado que mediante "un fenomenal uso del archivo, con devoción y sigilo de contrabandista, Jorge de Carvalho se acerca al director colombiano para confirmar la necesidad irrefutable de cineastas como él, ávidos de verdad, de aventuras vitales, de asombro por la trama inasible de la existencia".

La película recoge entrevistas, apariciones públicas y formas anexas del cine "en la palabra siempre lúcida de Ospina, pero también recupera imágenes de su filmografía, una de las más libres e independientes en la historia del cine de habla hispana", ha agregado la Mostra.

Además, el ciclo incluirá una proyección especial de la copia restaurada de 'La noche de San Lorenzo' (Paolo y Vittorio Taviani, 1982), en conmemoración de la muerte de Paolo Taviani, en pasado mes de febrero. Su hermano Vittorio había fallecido en 2018 y el festival quiere de este modo rendirles homenaje, ya que ambos estuvieron en Mostra de València en 1987, donde presentaron la película 'Good Morning, Babilonia' con el actor Joaquim de Almeida.

'La noche de San Lorenzo' está considerada una de las obras maestras del dúo y se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, concretamente en la noche del 10 de agosto de 1944, día de San Lorenzo. Narra la historia de los vecinos de un pueblo toscano que huyeron a las montañas con objeto de evitar ser bombardeados por las tropas alemanas.

'VISIONES DE GAZA'

Este ciclo se suma al ya anunciado 'Visiones de Gaza', una selección de títulos que incluye varios estrenos en España, entre ellos el de 'From Ground Zero'. Esta es una iniciativa del director palestino Rashid Masharawi nacida con la intención de preservar la memoria de un territorio que, pese a las circunstancias actuales, mantiene la actividad creativa.

Se trata de un film que reúne veintidós cortometrajes rodados en el corazón de Gaza y que abarca géneros muy diversos: ficción, documental, animación, docuficción e incluso experimental. Rashid Masharawi visitará València para presentar un proyecto que tuvo su primera proyección en Cannes.