El Moviment de Disseny Emergent se presenta en la València DisSeny Week como nexo para nuevas generaciones

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La València Disseny Week (VDW), la semana grande del diseño valenciano organizada por la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV), celebra desde el próximo lunes 30 hasta el viernes 4 de octubre su decimoquinta edición como evento de referencia para el sector del diseño valenciano, con más de 30 propuestas durante toda la semana.

Entre ellas sobresale la presentación del Moviment de Disseny Emergent (MoDE), iniciativa concebida como punto de encuentro y reflexión, investigación, generación de conocimiento y proyectos en alianza que sean apoyo para las nuevas generaciones de profesionales, avanza la entidad.

Esta iniciativa dio sus primeros pasos hace más de un año, promovida por la junta directiva junto a jóvenes profesionales del diseño, y está centrada en dar soporte a las prácticas de diseño emergentes, consolidar el futuro de la profesión y combatir la precariedad. La presentación pública del MoDE tendrá lugar el 4 de octubre en el Mesón de Morella de València, como broche de la València Disseny Week.

Esta semana supone "un aniversario muy especial" en el que creatividad, sostenibilidad, innovación, tradición, alianzas y futuro articulan la treintena de propuestas de un programa cocreado junto a los agentes del sector, con el objetivo de generar conexiones entre ellos, con otras organizaciones y "sobre todo, con la ciudadanía".

Estudios, profesionales, escuelas y organizaciones vinculadas al diseño han definido, a través de un proceso abierto y participativo, propuestas para todo tipo de públicos, de participación abierta y gratuita, que se llevarán a cabo en varios espacios de la ciudad de València.

Una de esas citas es la exposición Premios ADCV 2024, en el edificio de Las Naves, que reunirá los diseños galardonados y una proyección sobre los tres premios honoríficos. El diseño expositivo es fruto de una experiencia creativa innovadora: un taller de cocreación abierta, coordinado por la cooperativa de diseño Makea, en el que se ha trabajado en la definición del espacio y en la construcción del mobiliario y otros elementos empleando materiales ya utilizados, a los que se ha dado una segunda vida.

La muestra se completa con la III Jornada Impacto Positivo de la ADCV, que congregará el 1 de octubre a los profesionales responsables de los proyectos ganadores en esta categoría: Ximo Roca, Alegre Design, Sayavera Studio y Maria Yin, Meteorito, Odosdesign, Juanico Design, Makea Tu Vida, Agencia Kids, Ordinari, Trampolín. Plataforma Creativa, Diego Mir Alcañiz y Fase Studio.

MIRADORS DE L'HORTA Y RUTAS POR ESTUDIOS

Ese mismo día se presentarán las instalaciones efímeras que serán protagonistas este año del festival de cultura, diseño y sostenibilidad en la huerta valenciana Miradors de l'Horta.

Entre los destacados VDW figuran tres aniversarios: Odosdesign celebra 22 años inaugurando nueva sede, Vibra Design conmemora sus diez años con una exposición que podrá visitarse en la EASD y PérezOchando también festeja su primera década con una jornada de puertas abiertas.

Esta propuesta enlaza con las Design Walks, rutas y jornadas de puertas abiertas en estudios de diseño. Este año se incluye una ruta por El Carmen, que visitará Brandsummit, Granissat y TrophyHouse By León, y varias jornadas de puertas abiertas de Nacho Timón Diseño Industrial, PackCo Brand and Packaging, SiO2 Glass Jewelry; Songs from the Fifth Floor - Open house, Candela en Rama y L'Esbarzer de la Saïdia.

CHARLAS EN HÁBITAT Y COCINA SICI

La VDW mantiene su implicación en el programa de Ágora Nude, en Feria Hábitat València. Se ofrecerán charlas de diseñadores como Pepe Cosín, Ramón Esteve y Pepe García (Culdesac); el encuentro 'Futuros del diseño', en el que Irene Brotons, Fernando Galdón y María Navarro dialogarán sobre las perspectivas del diseño en el ámbito del desarrollo profesional y de la creatividad, y varias mesas redondas en las que participan profesionales de ADCV como Inma Bermúdez, Ángela Montagud (Clap Studio), Vicent Martínez o Andreu World.

Esta colaboración se amplía este año a Espacio Cocina SICI. Dentro de su programa de conferencias intervendrá el diseñador Ximo Roca, los días 30 de septiembre, 2 y 3 de octubre, en varias mesas redondas y coloquios junto al veterano creador Jorge Pensi.

Paralelamente, YUDesign UPV propondrá un programa centrado en diseño y sostenibilidad del 1 al 3 de octubre, mientras Sirope Lab acercará al público a los biomateriales con una sesión experiencial y participativa. En los materiales también pondrá el foco la doctora Valentina Rognoli, del Politécnico de Milán, que impartirá la conferencia 'Materials Experience' en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial (ETSIADI) de la UPV.

'TU A BERLÍN I JO A LA PETXINA'

Entre las actividades de jóvenes profesionales del diseño figura 'Drop de La Taula', que organiza La Taula Hub, un proyecto itinerante creado por Brantz y Zetáceo para impulsar a estudiantes en su último año de carrera o recién terminada y ayudarles a desarrollarse profesionalmente y prepararles para su futura etapa laboral o de emprendimiento.

Ordinari pondrá el foco en las oportunidades laborales en el encuentro 'Tu a Berlín i jo a La Petxina', que quiere promover un diálogo abierto sobre los desafíos y oportunidades en el sector.

La exposición 'Retorn del Sentiment', que reúne obras colaborativas del alumnado del grado de Ingeniería Industrial y Desarrollo de Producto de UPV y empresas artesanas, alcanza su 13 edición en el Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.

'Escuchar para desarrollar tu talento y tus relaciones creativas' es la propuesta de Rafael Armero. Un taller de sensibilización en comunicación generativa para entrenar aspectos del lenguaje y comunicación personal y promover la comunicación positiva.

Por su parte, Brandsummit impartirá 'Construyendo una marca', un taller de posicionamiento de marca siguiendo la metodología de trabajo de este estudio basada en libertad, transparencia y responsabilidad. El programa incluye el evento de lanzamiento de Proyecto Naranja, un club de negocios para empresas y profesionales del diseño promovido por Sara de la Mora.

Y se complementa con '(IM)PERFECTO', microexposición organizada por Juliane Petrique que reúne objetos gráficos con finalidades diversas, creados con herramientas digitales y manuales en un proceso fluido; los talleres 'Diseño de estampados' y 'Diseño de producto para la salud íntima de la mujer', impartidos por Ángela Baeza, y el evento 'Nuevos equilibrios: Francesc Rifé / BK'.