Las mujeres con discapacidad son tratadas como seres asexuales, advierte una sexóloga

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Plena Inclusión CV ha recogido testimonios de mujeres en su jornada 'Mujer, discapacidad y sexualidad', en la que se ha expuesto que "las mujeres con discapacidad han sido tratadas muy a menudo como seres asexuales". "La infantilización y la falta de información suelen ser un problema común a la mayoría de las mujeres", ha advertido la sexóloga Paula Peña.

Ante esta situación, la entidad trabaja para mejorar la sexualidad de las mujeres con discapacidad intelectual a través de talleres, formación y charlas de sensibilización. En la jornada, celebrada en València con motivo del Día Internacional por los derechos sexuales y reproductivos, que se conmemora el 28 de septiembre, se ha puesto el foco en la visión interseccional, con la participación de mujeres representantes de varios colectivos del Tercer Sector.

Mientras en anteriores ocasiones esta jornada se ha centrado en escuchar las voces de mujeres gitanas, migrantes, con discapacidad, lesbianas y seropositivas, en esta ocasión la han protagonizado las mujeres con discapacidad "que desean hablar de la maternidad, de las relaciones afectivas y sexuales, de la salud sexual, de la diversidad sexual, del deseo y de la atracción".

Desde la organización explican que la maternidad en las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo es una realidad que requiere un abordaje específico desde el ámbito profesional: "Estas mujeres a menudo enfrentan desafíos adicionales marcados por la estigmatización social y la discriminación que pueden surgir no solo por su discapacidad, sino por su rol como madres".

"La falta de apoyos adecuados y la accesibilidad limitada a recursos pueden aumentar estas dificultades, afectando tanto a su bienestar emocional como al desarrollo de sus hijas e hijos", ha manifestado Marian Ferrús, presidenta de Plena Inclusión CV, en la inauguración de la jornada.

La entidad está elaborando una guía en lectura fácil que recoge recursos de atención a todas las mujeres y que aborda la maternidad también en mujeres con discapacidad. Además, está realizando un estudio con madres con discapacidad intelectual y con mujeres en edad fértil que en alguna ocasión se han planteado ser madres.

En 2022, Plena Inclusión España realizó una investigación sobre la situación de las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo en relación con sus derechos sexuales y reproductivos. Se observó que muchas mujeres tienen déficits en el ejercicio de estos derechos; en concreto, 8 de cada 10 mujeres no tienen relaciones sexuales y más de la mitad no se masturban, solo el 6% de la muestra tienen hijos o hijas, una amplia mayoría no disfruta de autonomía reproductiva y casi la totalidad de las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo no sabe si puede quedarse embarazada o no.

"Abordar la sexualidad desde una perspectiva interseccional significa reconocer y tener en cuenta estas diversas identidades y sus intersecciones para comprender mejor las experiencias únicas y variadas de las mujeres en relación con su sexualidad. Promover la inclusión, la equidad y el respeto a la diversidad es esencial para garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su autonomía sexual y reproductiva de manera plena y libre de discriminación", ha expuesto la presidenta de la entidad en la Comunitat.