Municipios afectados por la DANA habilitan puntos de recogida de basura orgánica en vías accesibles a camiones

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Municipios afectados por la DANA en la provincia de Valencia han habilitado puntos de recogida de basura orgánica en vías que sean accesibles a los camiones, para que estos puedan trasladarlas a las diferentes plantas de tratamiento de residuos.

El presidente de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) y también alcalde de Almàssera, Emilio Belencoso, explica en una entrevista a Europa Press que el objetivo de establecer estos puntos es "centralizar" la recogida.

Principalmente, los puntos de recogida de basura se concentran en las periferias de las localidades más afectadas por la DANA, así como en vías "más accesibles" para los camiones.

En el caso de las localidades integradas en la EMTRE, los residuos orgánicos posteriormente se trasladan a la planta que la entidad tiene en Manises, que funciona con normalidad desde el viernes, cuando consiguieron "abrir accesos", y en la de Quart de Poblet, que es la "más voluminosa" y que ha reanudado el trabajo este domingo a las 6.00 horas, tras conectarla al suministro eléctrico a través de grupos electrógenos.

En la EMTRE están integrados varios municipios afectados por las inundaciones, como es el caso de Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Montcada, Paiporta, Picanya, Sedaví, Torrent y algunos barrios de València.

Belencoso recalca que, aunque por el momento no tienen problemas con la cantidad de residuos, en caso de haber dificultades en la planta, van a priorizar a estos municipios. "Si se tiene que restringir, se va a priorizar a estos municipios", subraya.

PUNTOS HABILITADOS EN MUNICIPIOS

En el caso de Paiporta, ha establecido puntos de recogida de basura doméstica de 7.00 a 9.00 horas, que provisionalmente se encuentran en la c/Benetússer con c/l'Horta; en c/ Benetússer con c/ Torrent; en c/ Maestro Palau con c/ Albufera; en Las Morenas; en c/ Maestro Palau con Palau II; c/Maestro Palau con Taj Mahal; c/ Maestro Palau con Clínica dental; en c/ Maestro Palau con c/López Trigo.

Asimismo, en Paiporta se recoge en c/ Maestro Palau con c/Valencia; en c/ Torrent con c/Valencia; en c/ Malta con casal fallero Jaime I; en c/ Malta con c/ Xipre; en c/ Museros con c/ Países Bajos; en plaza Italia: hay dos puntos; en c/Polonia con c/ Moncada; en c/ Moncada con instituto Andreu Alfaro; en c/ Eslovenia con instituto Andreu Alfaro.

En el caso de Catarroja, los puntos para tirar la basura están en Avda. Murcia, en La Florida --entre Diputación y Jaume I; en el Charco --zona de la residencia-- y en el ambulatorio de la localidad.

En Picanya, se ha habilitado un punto para depositar basura doméstica en el contenedor blanco en Av. Primavera/Blasco Ibáñez. El consistorio recalca que no se puede depositar trastos en ese lugar.

En Benetússer, el servicio de recogida de basuras se está reponiendo en las vías principales que se van despejando con maquinaria pesada. El Ayuntamiento pide a la ciudadanía que intenten depositarla en esas calles en los puntos habituales, separada de los escombros, después de las 20.00 horas.

En el caso de Massanassa, se han instalado contenedores para que se vierta la basura doméstica en la Avenida Blasco Ibáñez y Avenida Josep Alba i Alba. El Ayuntamiento insiste en que no depositen muebles y otros enseres en estos contenedores.

En Algemesí, el consistorio ha informado que la ciudadanía puede dejar en las esquinas de sus calles las bolsas de basura doméstica, que dos servicios de recogida recogen el domingo a las 7.30 y durante la noche en horario habitual.

Por su parte, en Chiva el Ayuntamiento destaca que las basuras, asi como cualquier tipo de residuo orgánico generado, debe ser mantenido aislado, "de tal forma que no puedan contaminar a otras personas, suelos o agua".

La ciudad de València, por su lado, ha recibido camiones de recogida de residuos de Madrid, Barcelona y Zaragoza para cubrir las necesidades de las zonas no afectadas por la DANA, ya que el consistorio ordenó desde un primer momento que los operativos de limpieza se centraran en las pedanías afectadas por las inundaciones, como son La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d'Alcedo. Además una parte de los vehículos de recogida de residuos de la Zona 1 han quedado inutilizados como consecuencia de las inundaciones.

El Ayuntamiento valenciano ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, que ha enviado camiones, personal y vehículos de limpieza que han actuado en las pedanías afectadas. El Ayuntamiento Barcelona también ayuda en la recogida de residuos en la ciudad; mientras que los consistorios de Málaga y Zaragoza están enviando grúas para ayudar en la retirada de vehículos de La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d'Alcedo.

ENSERES VOLUMINOSOS

Por otro lado, en cuanto a los muebles y otros enseres voluminosos, que los consistorios recalcan que se separen de la basura orgánica, Belencoso detalla que la EMTRE ha puesto en marcha un dispositivo especial para la recepción y tratamiento de estos enseres voluminosos, que se recogen en las calles de los municipios más afectados. Para ello, han dispuesto una parcela de 95.000 metros cuadrados junto a la planta de tratamiento de Quart.

Esta parcela recibió el sábado las 100 primeras bañeras con objetos voluminosos y enseres. "La idea es tratar gran parte de lo que llegue", recalca, aunque precisa que no tienen "capacidad para absorber la barbaridad que va a entrar", por lo que realizarán el tratamiento "conforme se vaya pudiendo".

En este sentido, apunta que los ayuntamientos están habilitando solares o terrenos para trasladar ahí los enseres voluminosos, conforme se vayan vaciando las calles.