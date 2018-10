Música, poesía, danza y humor protagonizan un Amstel Art en València con talento local a orillas del mar

Publicado 30/07/2018 16:59:45 CET

El proyecto formativo, cultural y gastronómico Amstel Art propone, para el mes de agosto, una programación con cerca de 20 propuestas variadas, como música, poesía, danza o humor, en las que el talento local tendrá protagonismo a orillas del mar.

La iniciativa, que se sitúa en la planta baja del Veles e Vents, es un proyecto formativo, cultural y gastronómico de HEINEKEN España junto al Grupo La Sucursal, que cuenta con un espacio expositivo que completa un gran videowall y una zona de actuaciones con escenario, con cerca de 60 actividades programadas para los meses de julio, agosto y septiembre, según han informado sus organizadores en un comunicado.

La sala, que se ha convertido en una ventana al panorama creativo valenciano, presenta una oferta que, de miércoles a domingo, lleva las artes escénicas y distintos estilos musicales a orillas del mar, donde el talento local tendrá un protagonismo especial.

Para abrir el mes de agosto, el día 1 se reúnen dos mundos aparentemente alejados, como son la música clásica y la electrónica, en el concierto Duelo de pianos, a las 22.30 horas, a cargo de Josep Vidal y Federico Mahiques.

Una de las novedades del Amstel Art para agosto es que se convierte en una plataforma de exhibición con la convocatoria de micros abiertos los miércoles 8 y 22 de agosto, a las 22.30 horas, a disciplinas como la poesía o la música, entre otras, en dos sesiones que contarán con artistas invitados y en las que se podrá participar contando con la organización a través de redes sociales.

El 29 de agosto, también a las 22.30 horas, volverá la improvisación teatral con Guerrilla Impro, una divertida formación teatral donde se integran miembros de Juja, Teatro Instantáneo o Decopivolta Teatre.

BANDAS VALENCIANAS EMERGENTES

Los jueves por la tarde, a las 20.00 horas, continúan dedicados a las bandas valencianas emergentes con el ciclo 'Dijous al Veles'. De esta forma, Samuel Reina abre el mes con su folk profundo el 2 de agosto; mientras que el día 9 será el turno del pop-rock de influencias británicas de Crazy Times. El 23 de agosto llegará el pop español propuesto por Dual; en un ciclo que se completa con la experimentación de reunir el jazz, hip-hop y Soul de Twise el 30 de agosto.

La música en vivo también mantendrá un fuerte protagonismo los fines de semana de agosto con el ciclo 'Culture Sessions', otra novedad que supone un encuentro con músicos y expertos en movimientos y propuestas musicales que han marcado la cultura popular que incluye una presentación y charla con el público, además de una pinchada.

Esta propuesta se estrena el 3 de agosto a las 22.30 horas con el rock de los años 50 y 60 de la mano de José Luis Segura, alias Fletán, popular guitarrista de una de las bandas de garaje más significativas españolas, Wau y los Arggss!!.

El ciclo continúa el día 4 a las 23.00 horas con una figura clave como David Bowie, analizada y revisitada por el guitarrista de la banda La Muñeca de Sal, productor musical y técnico de sonido Sergio Devece; mientras que el 11, también a las 23.00, la revolución digital de los 80' será la protagonista del tercer encuentro con DJ Carloops, uno de los músicos underground más reputados de la escena valenciana.

PROPUESTAS MUSICALES Y ESCÉNICAS MUY DISTINTAS

Junto a este ciclo, se desarrollarán conciertos con propuestas musicales y escénicas muy distintas. El 10 de agosto será el turno del pop rock en valenciano con King Cool, a las 22.30; el 24 a las 22.30 el Space Kraut de Sufre ocupará el Amstel Art; mientras que el 25, a las 23.00 horas, llegará la electrónica con el espectáculo de improvisación y danza contemporánea de Portero Regateador y la bailarina italiana Lorenza di Calógero. Asimismo, el noise rock de Perro Grande y We Are The Captains ponen la guinda el día 31 a las 22.30 horas.

Las sesiones aperitivo de los domingos de agosto también presentan novedades. El 5, a las 12.00 horas, la mixtura de danza, cello y DJ son los ingredientes de la elegante sesión lounge Cello covers; mientras que la poesía se alía con el arte visual de la mano de Sala Y Yas Olivas con Versat i Fet el 12 y 26 de agosto a las 12.00.