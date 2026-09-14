La Nau recopila los saberes femeninos sobre las plantas como punto de partida para "repensar" los cuidados

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) inicia esta semana su programación cultural con la inauguración de 'Botànica Domèstica / Herbario Nuovo'. - REMITIDA UV

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) inicia esta semana su programación cultural con la inauguración de 'Botànica Domèstica / Herbario Nuovo', una exposición que utiliza la tradición del herbolario como punto de partida para repensar los cuidados, la transmisión de conocimientos y la relación entre las personas, especialmente las mujeres, y la naturaleza.

El proyecto, de Las Mitocondria, dúo formado por la artista María Ángeles Vila Tortosa y la coreógrafa Alicia Herrero Simón, podrá visitarse en la Sala Oberta y el claustro de La Nau hasta el 22 de noviembre.

La inauguración tendrá lugar el próximo jueves, 17 de septiembre, a las 19 horas, en el Claustro del Centre Cultural La Nau. El acto incluirá la performance Radicum, creada por Alicia Herrero Simón con motivo de esta exposición. La muestra está organizada por el Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social de la Universitat de València, con la colaboración de la Unitat d'Igualtat i Diversitat.

La exposición toma como referencia el Herbario Nuovo de Castore Durante, un tratado botánico y medicinal del siglo XVI conservado en la Biblioteca Histórica de la Universitat. La obra reúne representaciones de plantas y conocimientos sobre sus propiedades y usos. A partir de este referente, Las Mitocondria trasladan la lógica del herbario al presente para explorar cómo se han conservado y transmitido los saberes sobre las plantas, especialmente aquellos vinculados a las mujeres y a las prácticas de cuidado, explican la institución académica en un comunicado.

En las obras de María Ángeles Vila Tortosa, las plantas dejan de ser únicamente objetos de representación para convertirse en portadoras de experiencias, recuerdos, propiedades terapéuticas y relatos transmitidos entre generaciones. El proyecto plantea así una mirada sobre un patrimonio de conocimientos que se ha desarrollado en el ámbito doméstico y que tradicionalmente ha quedado al margen de los relatos oficiales sobre el conocimiento.

Entre las piezas del recorrido se encuentra 'Ombilico di Venere'. La obra establece una conexión simbólica entre el cuerpo y la naturaleza y aborda la interdependencia entre lo viviente, a través de unas hojas que se expanden de forma concéntrica y evocan también la forma de unos pechos que alimentan y cuidan.

El vídeo 'Cuidados' (2019) profundiza en esta dimensión íntima del cuidado a través de la relación entre una madre y una hija. La pieza muestra cómo la hija cuida de su madre después de una operación por cáncer de mama.

El recorrido se completa con la serie fotográfica 'Botánica Doméstica', en la que la relación entre el ser humano y el mundo natural adquiere una dimensión física y táctil. Las imágenes plantean una relación de reciprocidad con lo viviente, alejándose de la idea de la naturaleza como algo separado de las personas.

La exposición incorpora asimismo una performance coral dirigida por Alicia Herrero Simón, en la que participan 30 mujeres de distintas generaciones. A través de cuerpos, gestos y relatos, la acción colectiva aborda la transmisión intergeneracional de los cuidados y transforma el espacio expositivo en un lugar de encuentro entre naturaleza, memoria, experiencia y presencia humana, a partir del concepto científico de Wood Wide Web de la ecóloga forestal Suzanne Simard (1990). Los cuerpos-raíz convocados habitan el claustro como símbolo de pertenencia y sororidad.

La performance cuenta con la colaboración del Conservatori Superior de Dansa de València Nacho Duato, la Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi, el Institut de Dansa Educocreativa i Social y el Ajuntament de Xàtiva.

PROGRAMACIÓN

La programación vinculada a la exposición continuará en noviembre con el Seminario Internacional 'Plantas mágico-medicinales en el imaginario europeo: creencia, legado y folklore', que se celebrará el 17 de noviembre en el Centre Cultural La Nau.

Asimismo, durante el periodo expositivo se ofrecerán visitas concertadas para grupos, previa solicitud a través del correo voluntariat.cultural@uv.es.

Tras la inauguración oficial del curso, la programación del Centre Cultural La Nau se retoma esta semana con dos conferencias y una representación teatral. El martes 15 de septiembre, a las 19.00 horas, el Aula Magna acogerá la conferencia 'Buscando un Miguel Hernández para el siglo XXI', a cargo de Rafael Alarcón, catedrático de la Universidad de Jaén. La sesión forma parte de las Jornades sobre Miguel Hernández, organizadas por el Aula de Poesia de la Universitat de València, que incluyen tres encuentros para abordar la figura y el legado del poeta oriolano.

El miércoles 16 de septiembre, a las 18 horas, el Aula Magna acogerá una nueva sesión del ciclo '40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea', a cargo de Alfons Díez Torres, embajador de España. El ciclo arrancó el 18 de febrero con Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea, y contempla un total de 14 conferencias. Con esta sesión concluye el programa previsto en el Centre Cultural La Nau, donde se han celebrado seis conferencias, mientras que el ciclo continuará hasta diciembre en la Universitat Politècnica de València.

Ese mismo miércoles 16 de septiembre, a las 18 horas, la Sala Matilde Salvador acogerá la representación teatral 'Aprendiendo del hombre que plantaba árboles', una adaptación de la obra de Jean Giono a cargo del Grup de Teatre Amics de La Nau Gran.

Además, permanece abierta hasta el 30 de septiembre la convocatoria del XXIII Premio de Poesía César Simón, convocado por la Universitat de València, y dirigido a promover la creación poética. El galardón está dotado con 2.500 euros y conlleva la publicación del poemario ganador por el Servei de Publicacions de la Universitat de València.