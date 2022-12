Navarro (CEOE y CEV) cree que "habrá" acuerdo salarial estatal y sindicatos apremian a la patronal a negociar

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEV y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, ha afirmado que cree que "habrá" acuerdo para una subida salarial en el marco del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) pero "todo tiene su tiempo y su proceso".

Así se ha pronunciado durante una mesa de debate junto a representantes sindicales y de las patronales de la Comunitat Valenciana y Baleares, en la II Cimera Comunitat Valenciana- Illes Baleras, en la que los secretarios autonómicos de CCOO y UGT han apremiado a la parte empresarial a que se siente a negociar y "reparta" los esfuerzos que están realizando los trabajadores, que pierden poder adquisitivo ante la escalada de precios mientras las empresas aumentan sus beneficios.

En el panel, bajo el nombre 'Alianza social contra la inflación. El diálogo social', han participado, por parte de la Comunitat Valenciana, el presidente de la CEV, Salvador Navarro; la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco; la secretaria general CCOO- PV, Ana García, y su homólogo en UGT PV, Ismael Sáez. Por parte de Baleares, han intervenido la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares CAEB, Carmen Planas; el president de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Baleares-PIMEB, Alfonso Rojo, y el secretario General UGT Illes Balears, Lorenzo Navarro; el secretario General de CCOO Illes Balears, José Luís García.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha opinado que "siempre ha habido acuerdo y por tanto lo habrá, pero todo tiene su tiempo y su proceso". El responsable de la patronal valenciana, que ha indicado que la CEV prevé que el próximo año finalice con una inflación de cerca del 3%, ha negado que la ausencia de negociación salarial, porque "permanente" se están negociando convenios sectoriales. Por ejemplo, ha mencionado que el sector del calzado ha apostado por un ascenso del 15% en cuatro años.

No obstante, ha reconocido que "es verdad que el pacto de rentas en clave nacional es la referencia", y ha recordado que la CEOE acaba de cerrar un proceso electoral interno. "Entendemos que se abrirá una espiral de negociaciones siempre que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno sean capaces de seguir demostrando su capacidad de negociación", ha aseverado, antes de desear que el Ejecutivo central "tome referencia" en los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social en la Comunitat y Baleares.

Navarro ha defendido que "la lucha contra la inflación debe ser en el diálogo social", que el esfuerzo "se debe repartir" también con las administraciones "que están recaudando más" y ha reconocido que "es verdad que al final la administración es la que está trasladando el apoyo para solucionar la inflación", pero se nutre de los impuestos de las empresas y ciudadanos.

Asimismo, ha calificado de "demagogia absoluta" el "echar la culpa permanentemente a los beneficios de las empresas, algo que lleva mucho haciendo últimamente (la vicepresidenta) Yolanda Díaz, porque estos se han dado en las grandes corporaciones y no en las pymes, que "todos sabemos cómo están". Por otro lado, ha puesto en valor que el gobierno valenciano creara la figura de la directora general de diálogo social.

También desde la CEV, Eva Blasco ha señalado que la patronal valenciana está "abierta en todo momento" a negociar y que se acuerden aumentos salariales en los sectores en los "que sí es factible", pero "hablar de un global, tendríamos que hablar más bien de un pacto de rentas".

En representación de las pymes de Baleares, Alfonso Rojo ha subrayado que a este tipo de empresas les "cuesta mucho ver" los grandes beneficios y que ha sido "imposible", ante la incertidumbre, planificar sus finanzas. Ha apuntado que las empresas solas no pueden "subir el diferencial del 10%" y el Gobierno debe contribuir. Además, ha señalado que si Baleares y la Comunitat son ejemplos de diálogo social, "el problema está en Madrid", y ha criticado que su federación no esté representada en la mesa del diálogo social.

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares CAEB ha incidido en que la economía no ha recuperado aún sus niveles prepandemia y Baleares fue una de las comunidades más afectadas por esta. Esto, junto al incremento de costes, hace que preocupe la rentabilidad de las empresas, en un contexto en el que el 99% del tejido español son pymes. También ha pedido políticas para que las empresas aumenten su competitividad y tamaño.

LAS EMPRESAS DEBEN ASUMIR EL "RIESGO"

Por su parte, el secretario general de UGT PV ha hecho hincapié en que el PIB está creciendo por encima de la inflación, pero no así los salarios, debido a los "notables" beneficios de las empresas; por ello, ha insistido en que los efectos de la inflación "no son iguales en las rentas de los trabajadores" que en las cuentas de las mercantiles.

En este contexto, ha subrayado que los sindicatos están dispuestos a hacer un "sacrificio" en su propuesta para el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), de tener un aumento salarial inferior al IPC y recuperar el poder adquisitivo en un marco de dos a tres años, pero ha expuesto que si los trabajadores ponen el "sacrificio", las empresas deben asumir el "riesgo". "No se nos puede exigir a los sindicatos el sacrificio y el riesgo a la vez", ha recriminado, antes de comentar la facilidad para llegar a acuerdos en el diálogo social cuando se trata de dinero público, pero la dificultad cuando "hay que discutir entre salario y beneficio".

También desde UGT, Lorenzo Navarro ha puesto el foco en la subida de la inflación subyacente, que atribuye a los "grandes beneficios de las empresas" y que no está vinculada a los salarios. También ha criticado que las empresas que han tenido grandes beneficios en Baleares "sí están trasladando" a los precios sus costes, una posibilidad que no tienen los trabajadores, a los que solo les queda subir salarios para poder hacerlos frente.

Lorenzo Navarro ha advertido que "si las familias no tienen en su bolsillo el poder adquisitivo, la economía se parará", y ha asegurado que no van a "desistir" en su reivindicación de una subida salarial. "Si no, habrá conflicto", ha avisado, al tiempo que ha recriminado a las patronales, a nivel estatal, su "falta de responsabilidad al no estar en la mesa de la negociación colectiva para que se consiga un acuerdo estatal que marque las directrices de la subida salarial".

José Luis García, por parte de CCOO, ha coincidido en que la inflación "no beneficia a nadie", pero "perjudica principalmente a los trabajadores". "Necesitamos saber qué es lo que va a poner la parte empresarial en una situación tan compleja como la actual", ha reclamado. En ese sentido, ha defendido que no toda la respuesta está en la protección social, y que la otra parte reside en que las familias recuperen su capacidad de compra. "Reclamamos responsabilidad a las empresas, que se sienten a la mesa de negociación para pactar un acuerdo que es imprescindible en este país en el momento actual", ha agregado. Además, ha pedido una negociación del convenio de hostelería en Baleares.

Ana García (CCOO PV) ha remarcado que el diálogo social en la Comunitat y Baleares "puede ser un ejemplo a exportar en otras comunidades". También ha insistido en reclamar que "los esfuerzos se repartan" y que esa es precisamente la base de las propuestas de su sindicato y UGT. "No estamos haciendo una exigencia de máximos", ha recalcado.

García sí cree que hay negociación por parte de la patronal, a nivel sectorial o territorial, "pero no es lo mismo que tener un marco general que establezca criterios que tener que ir convenio a convenio", ha argumentado, antes de añadir que, pese a la incertidumbre, el empleo está creciendo, "pero los trabajadores quieren trabajo decente". Además, ha abogado por una "reforma fiscal en produndidad para que quien tenga más aporte más".