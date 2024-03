Navarro (CEV) cree que la prórroga de presupuestos "castiga especialmente" a la Comunitat y es "una irresponsabilidad"

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha señalado que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la convocatoria de elecciones en Catalunya "va a castigar especialmente a la Comunitat Valenciana, por ser la peor financiada y porque Alicante volvería a situarse, un año más, a la cola en inversiones".

Navarro, en declaraciones remitidas a los medios, ha expuesto que "no es la primera vez que se prorrogan unos presupuestos, pero sigue siendo una irresponsabilidad", y ha añadido que "en una empresa no se entendería que no se aprobasen los presupuestos ni el proyecto de inversiones".

El responsable de la patronal ha recordado que, en 2023, cada valenciana y valenciano recibió 360 euros menos que la media estatal y 1.156 euros menos que la autonomía mejor financiada. A eso se añade la "baja" ejecución, no más del 30% de lo comprometido en los presupuestos generales.

En ese sentido, ha puesto el foco en que hay infraestructuras estratégicas para la competitividad de las empresas valencianas y el desarrollo socioeconómico y vertebración del territorio que "no pueden esperar y que, como tal, deberían incluirse en los próximos Presupuestos Generales del Estado".

Ha mencionado, en concreto, los corredores Cantábrico y el Mediterráneo; recursos para el tren de la Costa Valencia - Alicante; el eje ferroviario Alicante-Elche; la segunda pista del Aeropuerto de Alicante- Elche- Miguel Hernández y la ampliación del aeropuerto de Manises; los accesos al puerto CS-22 o el desdoblamiento de la carretera CV-60, por ejemplo.

También ha añadido que España está "a la cola de inversión en innovación, digitalización" y necesita invertir más en activos intangibles.

Por todo ello, la CEV ha pedido al Gobierno central que, "a pesar de la frágil mayoría parlamentaria", siga negociando con el resto de grupos para intentar sacar adelante nuevos presupuestos, "más justos" con la Comunitat Valenciana. "No hacerlo es una muestra de la debilidad y de inestabilidad política, lo que da una pésima imagen hacia el exterior", ha avisado.

Por último, ha añadido que, de prorrogarse las cuentas, el Gobierno "debería tener la obligación de cumplir con todos los compromisos de gasto adquiridos".