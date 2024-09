Navarro (CEV) insta a Compromís a "presionar" en el Congreso para conseguir el fondo de nivelación para la Comunitat

Compromís avisa de que sus diputados no apoyarán ninguna reforma de la ley si no se abordan los problemas valencianos y la financiación



El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha instado este lunes a Compromís a ejercer su capacidad de "presión", a través de sus dos diputados en el Congreso, para conseguir la condonación de la deuda y el fondo de nivelación, dos "peticiones fundamentales", ya que los valencianos "nos seguimos considerando españoles de segunda y de tercera".

Según Navarro, este fondo está cerca de 1.300 millones de euros y la condonación, "tal y como expusieron expertos contratados por la Generalitat", debe ser cercana al 70 por ciento de la deuda por "culpa" del modelo de financiación actual. Así lo ha trasladado en una reunión mantenida con el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví; la diputada por Compromís-Sumar en el Congreso, Águeda Micó; el senador Enric Morera y la portavoz adjunta en la cámara autonómica, Isaura Navarro. También ha participado la secretaria general de la CEV, Esther Guilabert.

Por su parte, Joan Baldoví ha pedido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que se "dé prisa" para aprobar la ley de Trato Justo que propone y para "llevar" la agenda valenciana a Madrid. También ha avisado de que sus diputados en el Congreso no apoyarán ninguna reforma de la financiación si no se abordan los "problemas" valencianos.

Ambos se han pronunciado en estos términos en el encuentro en el que han abordado buscar una "solución definitiva" al problema de financiación autonómica.

Navarro ha explicado que han mantenido el encuentro con la coalición por su "componente importante" al tener dos diputados en el Congreso y porque considera que Compromís tiene "capacidad para exigir" al igual que lo han hecho otros territorios a través de formaciones como Coalición Canaria, o en Teruel, País Vasco o Galicia.

En esta línea, Navarro ha adelantado que va a "seguir teniendo contactos" con diferentes grupos, como el PSPV, con quien tendrá una reunión que aún no tiene fecha pero ha subrayado la importancia de la entidad que es la Mesa por la Financiación.

El presidente de la patronal ha recalcado que tanto PP como PSOE "han gobernado, están gobernando y podían tener la capacidad para acordar". "Son partidos con visión de Estado y perfectamente podían haber acordado ese cambio de modelo de financiación; lo que pedimos, y además coincidimos en este caso con Compromís, es que defiendan ese fondo de nivelación de cerca de 1.300 millones de euros y la condonación de la deuda".

Preguntado por si la solución debe ser mediante una negociación bilateral --en referencia a las reuniones anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- o multilateral y sobre con qué postura se siente más cómodo, Navarro ha apuntado que la patronal se siente "más cómoda" con aquel partido que sea capaz de "solucionar el problema" de la Comunitat Valenciana.

"Yo no sé si va a alargarse más en el tiempo una negociación presidente a presidente, sobre todo con el mapa político actual. Yo creo que una negociación 'uno a uno' es tiempo y, desde luego, lo que sí que estoy de acuerdo es que si el presidente del Gobierno llama a un presidente, en este caso de la Generalitat, acuda para hablar de financiación, de infraestructuras, de sanidad, educación o bienestar social o inmigración, por cierto", ha recalcado.

"RESPETO INSTITUCIONAL"

En esta línea, ha considerado que sí que se debe "acudir a una llamada, por una cuestión de respeto institucional". Sin embargo, ha sostenido que "otra cosa es que el presidente del Gobierno, entiendo que con el mapa actual, pretenda alargar, en este caso, la agonía de la Comunitat Valenciana en cuanto a tema de financiación", ha advertido y, en esta línea, ha subrayado que existen instituciones como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es "donde se hacen los grandes acuerdos".

Asimismo, ha subrayado que en la Comunitat Valenciana se cuenta con la Mesa por la Financiación, en la que están todos de acuerdo, por unanimidad, en la condonación de la deuda, incluido el PPCV. Otra son, ha dicho, en este caso las "cuestiones en clave nacional".

Por su parte, Baldoví pide a Mazón que apruebe la ley de Trato Justo, que refleja la situación de la Comunitat Valenciana, y porque aborda los tres "pilares fundamentales" de la agenda valenciana: el nuevo sistema de financiación, la condonación de la deuda y un fondo de nivelación. Por eso, Baldoví ha manifestado que el 'president' de la Generalitat se debe "dar prisa" porque hay una oportunidad "magnífica" para situar la agenda valenciana en Madrid.

Además, Baldoví ha asegurado que ni Àgueda Micó ni Alberto Ibáñez darán apoyo a ninguna reforma de la ley de financiación si no se aborda la "problemática" valenciana. "La obligación de un gobierno progresista es abordar lo peor que está pasando y, luego, todo lo demás", ha añadido.

En esta línea, Baldoví ha declarado que los valencianos están "en la cola" y necesitan que se aborde "de una vez por todas este problema".

Sobre las diferencias entre PSOE y PP sobre fondo de nivelación y condonación de la deuda, Baldoví ha señalado que "a lo mejor uno quiere fondo de nivelación y se olvida de la deuda y el otro quiere la deusa pero se olvida del fondo. "Compromís no se olvida de nada: fondo sí, deuda, también", ha dicho, y ha añadido que si una cuarta parte del presupuesto es consecuencia de una deuda "absolutamente ilegítima" que no han generado los valencianos, "es evidente que no nos podemos olvidarnos" y, por lo tanto, la colación siempre recordará al PPCV y al PP que la deuda "debe ser uno de los pilares de esa agenda

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Por otra parte, Navarro, preguntado por los presupuestos de la Generalitat para 2025, Navarro asegura que no le preocupa que pueda haber una prórroga pero sí ha anunciado que instará a los partidos a que apoyen "al máximo" la propuesta presupuestaria. "No ocurriría nada si no hay presupuestos; pero yo invito al resto de partidos políticos a apoyar porque tenemos cuestiones importantes en clave de sociedad, inmigración, políticas sociales, educación y sanidad", ha expresado.