Nuria Montes, sobre los megacruceros: "2.500 cruceristas no pueden nunca crear un problema en València"

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha defendido que "el debate de los cruceros tiene que ser muchísimo más serio, más sosegado y con los datos en la mano", porque "2.500 cruceristas no pueden nunca crear un problema en la ciudad de València".

La titular de Turisme ha protagonizado este miércoles un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, cuya presentación ha corrido a cargo del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

En este encuentro, Montes ha respondido a las preguntas sobre su opinión acerca de los megacruceros y las distintas políticas que están adoptando las ciudades, con posiciones más restrictivas en València y menos en Alicante.

La consellera ha señalado que "dato mata relato" y que un megacrucero tiene entre 6.000 y 5.000 pasajeros. "La estadística nos dice que aproximadamente el 50% de los pasajeros son los que bajan a puerto. Habrá entre 2.500 y 3.000 personas en una ciudad como València de 800.000 habitantes, 1.200.000 si tenemos en cuenta todo el área metropolitana".

Montes ha puesto en duda que estas 3.000 personas puedan "crear problemas más allá de un cúmulo puntual de determinadas personas en determinados lugares de la ciudad en determinadas horas del día". Ha añadido que "en el mejor de los casos podemos tener dos megacruceros a la vez atracados el mismo día en el Puerto de València".

La consellera ha afirmado también que "muchos" de los cruceristas que llegan al Puerto de València "son repetidores porque es una actividad que engancha a muchísimo consumidor". Así, ha indicado que los que llegan por segunda vez optan por visitar zonas de interior como Requena (Valencia) o "hacer otro tipo de excursiones" que "impulsan el turismo de interior".

Nuria Montes ha señalado que ella viene de una ciudad, Benidorm (Alicante), que tiene 70.000 habitantes y atiende a 450.000 turistas, "y esto sí que puede crear un problema, y no lo crea". "A mí nadie me puede convencer de que 2.500 cruceristas no pueden crear nunca un problema en la ciudad de València", ha expresado.

"NO HAY DEBATE ABIERTO SOBRE LA TASA TURÍSTICA

A preguntas sobre si convendría replantear la tasa turística, Nuria Montes ha subrayado que para el Consell "ahora mismo no hay ningún debate abierto" sobre este impuesto y que este debate "se solucionó con las elecciones de 2023" en las que ganaron los partidos que defendían su derogación.

La consellera ha sostenido que "las dos principales ciudades que tienen un gravísimo problema de turismofobia son dos ciudades que tienen tasa turística". Por ello, ha asegurado que esta medida "no es nunca solución a un problema de turismofobia".

Además, ha asegurado que "la Comunitat Valenciana no tiene ningún problema con la turismofobia" y solo hay "algunas personas ideológicamente interesadas" que quieren "activar este tipo de odio a los turistas, que no deja de ser un ejemplo de xenofobia y de clasismo porque pretenden que solamente puedan viajar los que más dinero tienen".

La consellera ha afirmado que este año se recaudarán 4.000 millones de euros en impuestos solo de la actividad turística y que la recaudación máxima de la tasa "no llegaría ni a los 40 millones de euros", por lo que no resulta una "figura mágica que va a resolver todos nuestros problemas".

Con todo ello, ha asegurado que mientras ella sea consellera de Turismo y Ruth Merino de Hacienda "no habrá impuesto a la industria de la felicidad en la Comunitat Valenciana".

LA COMUNITAT NO VA A "MORIR DE ÉXITO"

Nuria Montes ha defendido el turismo como "una de las grandes conquistas de la sociedad moderna", de la clase media y de los países democráticos, y ha negado que la Comunitat Valenciana vaya a "morir de éxito".

La titular de Turisme ha resaltado que los aeropuertos de la Comunitat Valenciana están batiendo récords históricos y que también se ha incrementado en un 26% el gasto turístico. "Gestionamos y gestionamos bien", ha asegurado.

También ha defendido cómo la Generalitat ha trabajado "desde el primer día" para regular la actividad de los apartamentos turísticos con un decreto dirigido a su "profesionalización y legalidad", al tiempo que ha criticado que el Gobierno central anuncie después un registro de viviendas que tienen ya "todas las comunidades".

Montes ha destacado igualmente el programa Viaja +65 de la Generalitat con el que el Consell demostrará al Ejecutivo central "cómo con un poco de dinero y mucho consenso del sector somos capaces de poner en marcha un programa para mayores de 65 años muy centrado en la desestacionalización de las temporadas bajas, que pueda ser un programa de éxito y además rentable para todos".