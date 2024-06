Una obra en valenciano del Aula de Teatro de la UA llega a un Festival Internacional de Rumanía

ALICANTE, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La obra teatral 'Historia del comunismo contada para enfermos mentales', interpretada por el Aula de Teatro de la Universidad de Alicante (UA) y con dirección de Francesc Sanguino, ha sido seleccionada por el Festival Internacional Zilele Teatrului Matei Visniec de Rumanía, donde se ha proyectado en formato online, con subtítulos en rumano.

Se trata de un proyecto piloto de la Universidad de Alicante, que ha traducido la obra teatral del valenciano --idioma en el que el Aula de Teatro UA representa esta propuesta-- al rumano, idioma del texto original de esta obra de Matei Visniec, reconocido dramaturgo rumano, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Esta experiencia piloto ha sido "un éxito" y la Universidad de Alicante ha recibido "las felicitaciones y agradecimientos" del propio autor de la obra, Matei Visneic, y de la directora del Festival, Angela Zarojanu.

La vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, ha señalado que, en los últimos años, la internacionalización "ha sido una de las líneas estratégicas prioritarias del vicerrectorado".

Con este objetivo, se han programado espectáculos en otras lenguas (con sobretitulación), tanto en el programa de Artes Escénicas Paraninf como en la Facultad de Educación, con un mayor peso de actividades programadas en Versión Original (VOS) del Aula de Cine y Audiovisual, además de la participación en proyectos internacionales de envergadura como el T4EU. También se ha incorporado señalética en inglés en algunos espacios culturales y se ha incluido la presencia de componentes internacionales en las aulas y residencias artísticas UA.

"La participación en el Festival Internacional de Teatro de Suceava (Rumania) del Aula de Teatro UA, a través del grupo de Teatro Contemporáneo, y con una obra representada en valenciano, constituye, sin duda, un hito importante", ha enfatizado Iliescu.

AGRADECIMIENTOS DE VISNIEC Y ZAROJANU

El autor de la obra, Matei Visniec, ha agradecido a "todas las personas implicadas en el montaje" de 'La historia del comunismo contada a enfermos mentales' y al director Francesc Sanguino. "El hecho de que este texto se haya visto y escuchado en lengua catalana en mi ciudad natal, Suceava, en el marco de un festival internacional, nos recuerda que la cultura nos ayuda a consolidar los fundamentos de Europa y que, mediante el diálogo multicultural, proporcionamos oxígeno a la democracia", ha expresado.

"En estos momentos, cuando la barbarie golpea las fronteras orientales de Europa, a través de la cultura podemos denunciar las ideologías tóxicas y las nuevas formas de lavado de cerebro. En lo que me concierne, la primera parte de mi vida se desarrolló en la Rumanía totalitaria. No obstante, la cultura le ofreció a mi generación un espacio de resistencia y de pensamiento crítico, basado en valores y aspiraciones comunes. Felicito a todos los implicados en el montaje de mi obra en Alicante y les confieso que me han llenado el alma de belleza y de ilusión. Las distancias geográficas entre nosotros se han derretido en un espectáculo de la cercanía entre formas de sentir y de pensar", ha subrayado el autor.

Por su parte, la directora del Festival, Angela Zarojanu, también ha dado las gracias al Aula de Teatro de la UA por un espectáculo que ha suscitado "el interés del público de la ciudad de Suceava, especialmente de los universitarios de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad Stefan Cel Marce de Suceava".

"Ha sido una magnífica ocasión para abrir una colaboración entre nuestras instituciones, teniendo en cuenta los beneficios de la diplomacia cultural en este mundo consumido por la incertidumbre. El teatro educa la inteligencia emocional y juega un papel esencial en la comunicación. Ustedes han alcanzado este fin plenamente con este espectáculo (una comedia amarga sobre el delirio de la sociedad totalitaria, una sátira virulenta de la opresión ideológica y de lo absurdo de sus utopías) en la visión de uno de los más conocidos dramaturgos rumanos contemporáneos, Matei Visniec. Les esperamos en nuestro teatro también de manera presencial", ha apuntado.