Oliva, entre el "dolor" por la víctima de la dana y pendiente de rescates tras una noche de "mucho miedo"

Lluvia en Guardamar de la Safor - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Oliva ha conocido este lunes con "dolor" la muerte de una persona víctima de la dana Adam en el municipio, tras una madrugada de "mucho miedo" en la que sus vecinos han visto como el agua alcanzaba mas de metro y medio de altura, y mientras sigue la "preocupación" por los vecinos que continúan atrapados.

"La perdida de vidas humanas es lo más duro y estamos todos unidos en este sentir y este dolor", ha señalado en declaraciones a Europa Press el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oliva Joan Mata, minutos después de confirmarse el fallecimiento de una mujer octogenaria en la localidad a causa del temporal.

El teniente de alcalde de la localidad ha relatado que "desde las 04.30 de la mañana se ha complicado la situación muchísimo" y "se ha intensificado muchísimo la lluvia, llovía sobre mojado, el mar estaba alto y se ha empezado a acumular agua, sobre todo en la zona más cercana a la playa", donde sigue acumulada el agua.

"Los puntos más críticos en el municipio ahora mismo son las zonas de playa cercanas a las desembocaduras de ríos y también donde hay construcciones en zonas no urbanas", ha detallado.

Mata ha explicado que se están haciendo por la vía terrestre "todos los rescates que se pueden", pero en algunas zonas es imposible acceder y varios helicópteros sobrevuelan la ciudad para rescatar a vecinos.

Las personas rescatas están siendo trasladadas al Centro Polivalente de la localidad, donde reciben alimentos, ropa y atención médica y psicológica. "Estamos acogiendo a todo el mundo, intentando que dentro de la situación tan complicada que es, hacerlo lo mejor posible". El teniente de alcalde ha explicado que hay más de un centenar de personas evacuadas en este especie y se está "a la espera de más gente".

"LA DANA DE 2024 SIGUE MUY PRESENTE"

"La dana del 29 de octubre de 2024 sigue muy presente en el imaginario colectivo de los valencianos. Podemos imaginarnos la sensación que la gente ha tenido cuando ha empezado a ver que llovía, subía el agua de los tobillos, la cintura en algunas zonas, llegando a más de 1,60 metros de altura. Seguro que la gente ha tenido mucho miedo", ha lamentado el responsable municipal.

El teniente de alcalde ha indicado que "sobre todo lo que preocupa es que hay mucha gente todavía que no ha podido ser rescatada". "Es muy duro esperar a que puedan ir llegando todos los vecinos aquí al Centro Polivalente y poco a poco nos podamos reencontrar", ha comentado.

Mata ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía porque "hay coordinación absoluta con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, están presentes ahora administraciones públicas desde la madrugada y la situación se está gestionando". El responsable municipal ha pedido que la población no salga de casa y que los vecinos que están en plantas bajas suban a plantas superiores.

"PROGRESIVA NORMALIDAD" EN GANDIA

Por su parte, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha explicado que ya a partir del mediodía de este lunes "en la gran mayoría de los distritos y barrios se está volviendo progresivamente a la normalidad y ya no hay agua en las calles". "Queda alguna retención puntual de agua, pero en las próximas horas todas las calles quedan vacías ya de agua", ha destacado.

La noche ha sido "muy complicada" en esta ciudad, ya que a partir de las 3.00 de la madrugada empezó a caer una lluvia torrencial, además estática y muy intensa, que no ha dejado de arreciar hasta bien entrada la mañana, a las 8.00 aproximadamente, y eso hacía que no hubiese posibilidad ni de que los depósitos evacuaran ni de que dejase de circular agua en la vía pública", ha detallado.

El alcalde ha señalado que han terminado todas las actuaciones de rescate por parte de la Policía Local y la Policía Nacional, algunas de las cuales se han realizado por lancha en las zonas del distrito más próximo al mar. "Todas las personas rescatadas están bien que sepamos, sanas y salvas y ha habido algún caso de hipotermia pero la gran mayoría de casos salían por su propio pie", ha destacado.

Prieto ha agradecido "el impecable comportamiento cívico de los ciudadanos porque han estado a cargo de todas las recomendaciones y han estado hoy en toda la jornada dentro de sus casas". Además, ha destacado que la ciudad ha vivido este temporal "con mucha conciencia de que las medidas se habían tomado con anticipación", y ha resaltado que este domingo las calles ya "estaban vacías y eso no deja de ser una ventaja para afrontar la gestión del temporal".

Respecto a los daños, "todavía es pronto para saber el balance exhaustivo". El primer edil ha comentado que hay daños en las vías públicas y que desconoce si también en algún edificio, pero que en cualquier caso "no estamos hablando de daños potencialmente graves". La relación de los mismos se dará en las próximas horas y los servicios municipales ya están analizado los daños. El alcalde ha avanzado que en principio parece que serán problemas "habituales en un pico de lluvia" como filtraciones de agua.

El alcalde ha pedido a la ciudadanía que respete el confinamiento y sea "precavida". "Estaremos al cargo en las próximas horas para ver cómo se irá evolucionando, esperamos que sea hacia una normalidad progresiva", ha insistido.