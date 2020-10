Oltra sobre el CPFF: "La propuesta va por buen camino pero tampoco tiramos cohetes"

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado este martes que la propuesta del Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "va en buen camino" aunque ha reconocido que desde la Generalitat "tampoco tiramos cohetes". Por tanto, según ha dicho en rueda de prensa tras el pleno del Gobierno valenciano por las Distinciones del 9 d'octubre, la "satisfacción" es "moderada".

Oltra ha apuntado que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, llevó al CPFF la propuesta del fondo de nivelación del que han hablado desde hace tiempo y, subsidiariamente, la del déficit asimétrico y ha subrayado que fue el primero en intervenir para exponer los intereses valencianos.

Según la portavoz del Consell, el Ministerio hizo otra propuesta y ahora es necesario valorar si le conviene a la Comunitat Valenciana o no, ya que este gobierno no se caracteriza por "ir con una visión cerrada y apriorística" a las reuniones.

En esta línea, ha detallado que la proposición del Ejecutivo central es que el próximo año las transferencias de los adelantos a cuenta no estarán afectadas por la crisis del coronavirus y serán las mismas que en 2020, lo que "de entrada" al Consell le "asegura" los 1.300 millones reivindicativos que contemplan en los presupuestos por la infrafinanciación, que ahora están "cubiertos" y seguirán en las cuentas.

Además, según ha insistido, como la liquidación de 2021 se prevé que no sea tan buena como la de 2020, --va con dos años de retraso--, se compensa con un déficit del 2,2 y de ese, el 0,2, que será lo que se pierda en la liquidación del próximo año respecto al de este, cubrirá esa pérdida de la liquidación. El 1,4 corresponderá a fondos no reembolsables Covid y el 0,6 a la estimación del déficit "ordinario" que se prevé en una situación como la actual, porque "no se puede continuar con la hoja de ruta de hace un año".

Oltra ha apuntado que esto supone 'grosso modo' unos 2.200 millones de euros, pero ha incidido en que, según la ministra María Jesús Montero, "las CCAA que lo decidan, la mitad del 2,2, en lugar del déficit lo podemos tener en transferencias". "Por tanto, se cierra el círculo", ha sostenido, y ha considerado que la propuesta "sí" le conviene a la Comunitat Valenciana porque "consolida podernos situar en la media de gasto/inversión del resto de España y tener liquidez para hacerlo y consolida la partida reivindicativa que reflejamos en los presupuestos desde 2016".

A su juicio, "estamos en la senda de unas medidas que le convienen a la Comunitat, no que le perjudiquen como solía pasar durante décadas", ha defendido, para insistir: "El resultado de la propuesta va por buen camino; ¿que estamos tirando cohetes? Pues tampoco". "Es una satisfacción moderada de que se encamine la cuestión en un

sentido que le convenga a los intereses valencianos", ha concluido.

Sobre la petición de un trato diferenciado para las CCAA que estén por debajo de la media en financiación y qué le parece que la propuesta del Gobierno sea la misma para todos, Oltra ha descartado que se trate de un "café para todos" y ha reiterado que sienten "satisfacción moderada" pero "no total".

La vicepresidenta lo ha justificado en que el territorio puede elegir la mitad del déficit, según conveniencia, en si es a déficit o transferencias, lo que "supone que hay cierto margen de actuación de cada autonomía para elegir y ya hay un elemento diferenciador".

No obstante, ha hecho hincapié en que "en cualquier caso, el gran objetivo es un sistema de financiación justo y que cuando se apruebe, suba sensiblemente las transferencias a las CCAA respecto a lo que tenemos ahora". Así, ha resaltado que dado que las autonomías son las que deben atender las necesidades de las personas y "no está bien distribuida la parte que se queda el Estado y la que se quedan las CCAA, cuando esa parte cambie será más fácil equilibrar diferencias".