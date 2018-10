Oltra cree que no hay que actuar con "prisas y frivolidad" en Divalterra: "Tenemos entre manos muchas vidas"

Publicado 04/07/2018 12:56:24 CET

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Compromís Mónica Oltra ha afirmado este miércoles sobre el futuro de Divalterra que hay que hablar de esta empresa "sin apriorismos ni dogmas previos" porque "hay que tener en cuenta que ahí hay 700 personas trabajando" y "no se puede actuar con prisas ni con frivolidad". "Tenemos entre manos muchas vidas de muchas personas", ha resaltado.

Así se ha pronunciado Oltra en declaraciones a los medios en Les Corts al ser preguntada sobre un hipotético cierre de esta empresa de la Diputación de Valencia tras la Operación Alquería. Al respecto, ha recordado que es "una organización compleja" y hay que "tranquilizar a la gente que trabaja" en ella.

"Es una organización compleja, las competencias son complejas, la estructura laboral también", ha indicado respecto a la intención del PSPV de cerrarla al inicio de legislatura, para señalar que en su momento hubo "muchos condicionamientos jurídicos para tomar decisiones sin perjudicar el foco más importante, el tema de los trabajadores, aquí hay mucha gente sus familias dependen de estos salarios".

FASE DEL "QUÉ" EN DIPUTACIÓN

Sobre el relevo en la presidencia de la corporación provincial, tras la dimisión de Jorge Rodríguez, ha señalado que Compromís no pone obstáculos a la propuesta del PSPV, Toni Gaspar, porque "cada partido hace la suya". No obstante, ha incidido en que ahora no están en la fase del "quién", sino del "qué", concretamente en las políticas que habrá que seguir desarrollando desde la diputación.

Preguntada sobre si Compromís presentará un candidato, ha indicado: "De momento eso no está encima de la mesa, estamos en la fase del qué".