Oltra defiende una desescalada con parámetros comunes pero también con posibles "asimetrías"

"Lanzarse a un escenario de abrir todo poniendo en riesgo la salud de las personas no parece la mejor idea", asegura

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha apuntado este viernes que la desescalada del confinamiento debe tener unos parámetros comunes para todos los territorios consensuados entre Gobierno y autonomías, pero también que pueden darse "asimetrías" en función de las particularidades existentes: "No creo en las decisiones unilaterales ni uniformizadoras, ni por una parte ni por otra".

Así se ha pronunciado la portavoz del Consell en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano al ser preguntada sobre si es partidaria de que esa desescalada se gestione desde la Comunitat o desde Madrid y si la Generalitat tiene ya previsto un plan como otras autonomías.

Para Oltra esta es una cuestión que "no se puede diseñar solo en un territorio concreto", sino que hay que debatirla a nivel nacional hasta consensuar un marco que finalmente debe crear el Gobierno central, que según ha recordado es el que tiene las competencias para definir esos parámetros para que se lleve a cabo la relajación del confinamiento. Eso no quiere decir, ha puntualizado, que dena ser homogénea porque "no es lo mismo una gran ciudad que un municipio de 200 habitantes".

Así, cree que una vez consensuados parámetros objetivos, que podrían ser el porcentaje de camas libres o de las UCI disponibles, por ejemplo, "habrá escenarios asimétricos dependiendo de la situación de cada uno" para que esa desescalada sea segura.

En todo caso, ha incidido en que no cree que se deba especular sobre esta cuestión porque los parámetros objetivos para la desescalada deben diseñarlos los expertos, quienes "saben de epidemias y de las situaciones de rebrote que puede haber" una vez se levante el confinamiento.

Oltra ha señalado que el Consell está hablando sobre este tema con diversos sectores para conocer su opinión y tendrá su propia propuesta adaptada al territorio, siempre respetando los parámetros globales de salud y la presentará al Gobierno.

Sí ha indicado que hay otro componente, el económico, en el que las comunidades tienen "mucho que aportar" porque cada una conoce de primera mano su realidad.

LO PRIMERO, LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Respecto al pronunciamiento de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que considera "imprescindible volver de forma urgente a la actividad económica" y pide la reapertura de comercios, bares, restaurantes, hoteles, empresas y actividades, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y salud necesarias, ha considerado que hay que "asegurar la salud de las personas antes que nada".

"Lanzarse a un escenario de abrir todo poniendo en riesgo la salud de las personas no parece la mejor idea", ha apuntado, remarcando que el Consell escuchará a todos los sectores pero "poniendo por delante la salud y la seguridad de todas las personas".

Ha señalado que todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente más allá de que ella personalmente comparta o no las afirmaciones que se realizan.

LOS MENORES EN CENTROS SALDRÁN CON CUIDADORES

Por otra parte, Oltra también ha explicado, ante las preguntas de los medios, que los menores que se encuentran en residencias también saldrán a la calle en las condiciones establecidas por el Gobierno acompañados por sus cuidadores y siguiendo todas las medidas de seguridad.

"No deben verse, por no tener familia, en una desventaja que sería muy injusta, un doble castigo", ha dicho, agradeciendo el trabajo que están realizando los educadores de estos centros.