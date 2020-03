Oltra ve "fundamental" el cambio del Código Penal porque "no se puede pedir a una víctima sexual que sea una heroína"

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Igual, Mónica Oltra, ha recalcado este miércoles que es "fundamental" el cambio del Código Penal que regule que hay agresión sexual cuando no hay consentimiento porque "pedirle a una víctima que sea una heroína y se defienda con uñas y dientes es demasiado pedir".

Oltra, en una entrevista en Los Desayunos a RTVE recogida por Europa Press, ha señalado que es "absolutamente necesario" este cambio del concepto que tanto "escandalizó a la sociedad tras la sentencia de La Manada" porque "no puede ser que se exija violencia o intimidación para que un abuso sexual sea considerado agresión" y más cuando "son conceptos muy subjetivos".

Asimismo, ha confiado en que el Gobierno convoque "pronto" el Consejo Interterritorial porque "siempre hay competencias compartidas" con las comunidades como el apoyo psicológico y sanitarios a las víctimas.

Al respecto, ha considerado que la frase del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de que "en las excusas técnicas hay mucho machista frustrado" es "absolutamente cierta" y en ese sentido ha constatado que "solo hay que ver algunas reacciones e incluso partidos políticos que están negando la violencia machista para saber que cuando hay un avance en igualdad siempre hay colectivos y reaccionarios que se resisten".

No obstante, ha aclarado que no cree que se Iglesias "se esté refiriendo a los miembros de Gobierno". "Creo que ésta es una interpretación muy cogida por los pelos", ha mantenido. En ese sentido, ha constatado que en los Gobiernos "siempre hay distintas miradas en los problemas y en las soluciones, pero que lo fundamental en el cambio es que se regule que hay agresión cuando no hay consentimiento".

Oltra ha declinado opinar si hubiera sido mejor esperar un poco

a presentar el anteproyecto de ley de libertad sexual hasta tener los aspectos cerrados por no tener "suficientes conocimientos de qué ha paso en el seno Gobierno".

"MIRADAS DIFERENTES"

En ese sentido, ha comentado que "siempre hay diferentes miradas en un gobierno de coalición" y ha admitido que en el Consell del que ella es vicepresidenta "así ocurre, incluso entre personas del mismo partido", pero que estos "no es malo".

Al respecto, ha explicado que en Comunitat Valenciana lo solucionaron con el 'mestizaje', que implica que haya personas de todos los partidos del Gobierno en las consellerias, con lo que se consigue que haya "decisiones muy solidarias".

No obstante, ha recalcado que es "una ley importante y necesaria" porque supone equiparar la normativa española al Convenio de Estambul, algo que la ley autonómica ya aplica desde el 1 de enero.

Además, ha apuntado que "todavía queda mucho trámite parlamentario para ir mejorando el anteproyecto, si es que tiene que mejorarse".

Por otro lado, ha comentado que también es "muy importante" el cambio en la ley educativa porque la ley Wert tenía "mucha contestación y hay que volver a un consenso". En ese sentido, "lo más importante en una nueva ley que vuelva a hacer de la educación una herramienta que haga funcionar el ascensor social y que corrija las desigualdades de nuestra sociedad".