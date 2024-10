Pablo Berger subraya la admiración internacional por la animación española: "Los números hablan"

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Pablo Berger ha destacado la admiración que la animación española despierta en el ámbito internacional. "Y no es una visión subjetiva, es objetiva: los números hablan".

Así lo ha manifestado el director, que ha recibido en València el premio Diboos de Honor 2024 (Federación Española de Productoras de Animación y Efectos Visuales). Este tributo especial de nueva creación busca destacar a una figura o entidad que haya contribuido significativamente al sector promoviendo la animación española dentro y fuera de nuestras fronteras.

El acto celebrado dentro de la programación de la 16º edición del mercado de animación, videojuegos y new media Weird Market y ha contado con Nathalie Martinez, actual presidenta de Diboos y primera mujer en presidir esta federación en sus 18 años de historia.

Martínez ha hecho entrega del trofeo destacando que Pablo Berger "desde el primer momento ha defendido una de nuestras principales reivindicaciones: la animación no es un género, es una poderosa herramienta narrativa".

Ante numerosos profesionales de la industria y miembros de la junta directiva, el realizador y guionista ha recogido la distinción en nombre de "todos los que hay detrás" de su película 'Robot Dreams'.

"Primero sentí un subidón, una alegría, me sentí aceptado; luego pensé que no me lo merecía, pero cambié de opinión, 'Robot Dreams' se lo merece y se lo merece todo el equipo", ha aseverado el realizador.

VISIÓN "OBJETIVA"

Además, en su discurso ha resaltado la admiración y respeto que despierta esta parte del audiovisual español a nivel mundial "y no es una visión subjetiva, es objetiva: los números hablan" añade.

El director del largometraje nominado al Oscar culmina así un recorrido que tuvo un importante espaldarazo del sector cuando en 2021 presentó el proyecto en Weird Market, para años más tarde estrenarse en el Festival de Cannes. Desde su paso por La Croisette, la historia de Dog y Robot ha recorrido infinidad de certámenes y ha recogido premios en los Goya, Annie, Quirino, José María Forqué, Feroz, Premios del Cine Europeo o Annecy, una de las citas referencia mundial para la animación.

Este Diboos de Honor supone un tributo por parte de todo el sector de la animación que le ha arropado durante los últimos cinco años de trabajo y se suma a un palmarés donde brillan con luz propia reconocimientos como el nombramiento de Caballero de las Artes y las Letras por parte del Gobierno de la República Francesa, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en España o su incursión como miembro de la Academia de Hollywood, entre otros.