Paco Cerdà, Premio Nacional de Narrativa: "Banalizar el mal es peligroso, banalizar el dolor mucho más"

Se sumerge en 'Presentes' en la España represaliada de 1939: "Se sufrió mucho, y no solo en un bando"

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor valenciano Paco Cerdà muestra una "sorpresa enorme" por haber sido reconocido con el Premio Nacional de Narrativa por su obra 'Presentes', que narra el traslado de los restos del falangista José Antonio Primo de Rivera, y la define como "un grito sereno contra la barbarie" del mundo actual.

"Banalizar el mal es peligroso, banalizar el dolor humano todavía mucho más", manifiesta el autor en declaraciones a Europa Press tras haber sido reconocido este viernes con el Premio Nacional de Narrativa.

Cerdà quiere que este galardón sirva para que "las historias de los márgenes, de los olvidados, de gente perdida en la historia" que recopila en sus libros puedan encontrar "un carril principal" con el que llegar al público.

"El Premio Nacional no es solo mío: es toda esa realidad que protagonizan esos libros a lo largo de la historia", asevera, y cree "poético y bonito que los que estuvieron olvidados encuentren una mirada".

El autor de Genovés recuerda que, cuando leía las solapas de las obras de escritores como Javier Cercas, jamás pensaba poder llegar a obtener una distinción así: "Es inconcebible que pudiera estar en la escala de esos nombres".

Inició su obra 'Presentes' al encontrar un vídeo en el que aparecían imágenes de Primo de Rivera. "Me pareció algo tan tenebroso y propio de regímenes como el nazi, y tan bestia simbólicamente, que quise saber más, cómo fue ese traslado y, sobre todo, compararlo con esa España tan represaliada en el 1939, unos días terriblemente duros", explica.

EL SUFRIMIENTO "MÁS ALLÁ DE LAS BANDERAS"

En esos años, subraya Cerdà, "se sufrió mucho, y no solo en un bando". "Es interesante ver, más allá de las banderas, los rostros que pagan ese precio", defiende.

'Presentes' supone para el autor recuerdos de su pasado familiar y "de adónde se llega por ideas abstractas y en ocasiones irracionales". "Creo que toda memoria es poca", resume.

Paco Cerdà, que ya narró historias de personajes "olvidados" en '14 de abril' o 'El peón', cuenta en 'Presentes' el traslado del cadáver de José Antonio Primo de Rivera durante 11 días de 1939, desde Alicante hasta El Escorial. El hijo del dictador Miguel Primo de Rivera y fundador de la Falange fue fusilado durante los primeros años de la Guerra Civil.

Con esta obra, el escritor traza un relato de cómo en esos mismos días miles de vidas humildes (presos, fusilados, exiliados, trabajadores forzados, internos en campos de concentración, maestros depurados, vencedores desgraciados para siempre) "sufrían la zarpa de la represión".

El jurado ha elegido la obra por "la maestría estilística con la que el autor, con un lirismo tan natural como impactante, describe la construcción de un mito". 'Presentes' es "una particular crónica coral que permite entrelazar, gracias a sus hallazgos estructurales, las diferentes voces sin perder el ritmo para abordar un episodio de nuestra historia solemne y grotesco a la vez".

En este libro, ha destacado el jurado, Cerdà "combina la investigación periodística con un estilo narrativo limpio y honesto. Su mirada se dirige a los invisibles de la historia -los que nunca tuvieron voz- y los convierte en protagonistas de una reflexión humana y profunda sobre el pasado, con la que demuestra que la literatura puede ser un acto de verdad y reparación sin renunciar a la belleza. 'Presentes' nos propone una historia tan aterradora como emocionante en la que el lector se ve inmerso en un peregrinaje lleno de detalles".

Con el Premio Nacional de Narrativa, que está dotado con 30.000 euros y en la pasada edición reconoció a Raúl Quinto, Paco Cerdà se suma a una amplia lista de galardonados, como Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas.