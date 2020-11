La PAH pide la paralización inmediata del desahucio de 38 familias en La Pobla fijado para el 9 de diciembre

Conselleria y Ayuntamiento buscan una alternativa habitacional y remitirán informes de vulnerabilidad a la sociedad gestora

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Palataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha exigido este martes la paralización "de inmediato" del desahucio de 38 familias de dos bloques de viviendas en la localidad valenciana de La Pobla de Vallbona, previsto para el próximo 9 de diciembre, y que se encuentre una alternativa habitacional para los afectados, que suman 94 personas, de las que una mujer está embarazada, tres presentan alguna discapacidad y 25 son menores.

Así lo ha indicado la plataforma, que exige a la entidad bancaria o al fondo al que se le hayan vendido las viviendas --situadas en la calle San Sebastián, 108 y Argila, 99B de la localidad-- que detengan el desahucio, fijado para el 9 de diciembre, según la información facilitada por la PAH.

Miembros de la PAH se han desplazado hasta Llíria para presentar en el juzgado que tramita el procedimiento de desahucio esa paralización. Según ha explicado el portavoz de la plataforma, José Luis González, a Europa Press, resulta una "monstruosidad que, en el contexto de la pandemia se nos esté pidiendo que nos quedemos en nuestras casas pero a estas personas se les eche".

Según González, la entidad bancaria realizó un préstamo a los promotores de las viviendas, al que no han hecho frente, y finalmente el juzgado ha instado al lanzamiento de las viviendas. En este intervalo de tiempo, una persona vinculada a los propiedad inicial alquiló parte de las casas, con un contrato no formalizado en ningún registro y al que el juzgado no da validez, mientras que otras familias las okuparon.

La PAH pide al juzgado detener el proceso hasta lograr una solución habitacional para los afectados o incluso que el banco acceda a un alquiler social. La plataforma ha anunciado que realizará acciones con los afectados y otros agentes sociales en los días previos a la cita fijada para el desalojo.

La PAH, que destaca la implicación de Conselleria de Vivienda y Ayuntamiento, sostiene la necesidad y "máxima urgencia" de un nuevo decreto para frenar los desahucios mientras dure la crisis del coronavirus. "Lo importante es el nuevo decreto y no esperar al trámite de presupuestos porque afecta a centenares de familias", a las que no se les puede "echa en la calle" en este contexto, ha indicado González.

VALORACIÓN DE CASOS

La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, ha explicado a Europa Press que desde la administración están haciendo gestiones para encontrar una solución para los afectados, que pasaría por la suspensión del lanzamiento y una alternativa habitacional. "Se hará todo lo posible", ha dicho, aunque ha admitido que la situación es "compleja", que hay "verdaderos problemas humanos" y "desgraciadamente poco pueden hacer" al tratarse de una ejecución hipotecaria.

En todo caso, están en contacto con la sociedad gestora de los activos a través de la inmobiliaria que actúa en su nombre y les han pedido la remisión de informes de vulnerabilidad para ver las circunstancias de cada uno. Con ellos, tratarían de negociar que puedan ocupar viviendas con título. "Hemos recibido una puerta medio abierta", ha apuntado, al tiempo que ha explicado que los afectados no pueden actuar porque parte no tienen un título justo que acredite el pago de alquiler y otros okuparon las casas ante la no utilización del edificio.

Desde el Ayuntamiento de La Pobla han indicado a Europa Press que tanto el consistorio como la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática están buscando una solución habitacional para las familias y estudiando la situación personalizada de cada una. "La idea no es buscar en la propia Pobla sino de encontrar soluciones valorando los distintos casos", han señalado.