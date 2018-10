Palau Arts cerró 2017 reduciendo un 76% las pérdidas y con un patrimonio negativo de 32 millones

Publicado 26/09/2018 17:29:57 CET

Sindicatura de Comptes advierte de "incumplimientos" en contratación por no asegurar la selección de la oferta económicamente más ventajosa

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts cerró el ejercicio de 2017 reduciendo sus pérdidas un 76 por ciento, al pasar de un 2,2 millones en 2016 a 528.684 euros. Este descenso se debió, entre otros factores, a un incremento de sus ingresos en algo más de 2,6 millones, un 13,88% más. No obstante, el patrimonio neto negativo asciende a 32.452.952,27 euros, debido a las pérdidas generadas desde el inicio de su actividad en 2005 y una deuda con el socio único --la Generalitat Valenciana-- es de 32.477.883,57 euros.

Así figura en el 'Informe de fiscalización de la Fundació Palau de

les Arts Reina Sofía' correspondiente al ejercicio del pasado año que este miércoles ha hecho público la Sindicatura de Comptes y que, además del detalle de las cuentas, advierte de algunos "incumplimientos significativos" en materia de contratación por no asegurar la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

La fundación elaboró el presupuesto 2017 basándose en la línea de subvención aprobada en los presupuestos generales de la Generalitat y que le asignaban 15.355.090 euros para gastos de funcionamiento y 143.780 euros en concepto de inversión. El presupuesto corriente aprobado para 2017 ascendía a 22.741.600,38 euros el mismo con que se contó en 2016.

El informe, consultado por Europa Press, refleja que "el ejercicio 2017 arroja un excedente negativo por importe de 528.684,35 euros

(después de impuestos) resultado de un montante anual de gastos de

23.185.089,75 euros (frente a los 22.096.790,91 registrados en 2016) y de un montante anual de ingresos de 22.656.405,40 euros (frente a los 19.895.005,08 registrados en 2016)".

A pesar del excedente negativo presentado, Les Arts ha reducido las pérdidas con respecto al ejercicio anterior en 1.673.102,48 euros, reduciéndolas en un 76%, si bien es cierto que los gastos se han visto aumentados en 443.490€ con respecto ejercicio anterior, el dato positivo viene dado por la parte de los ingresos, donde, el aumento con respecto al ejercicio anterior ha sido de 2.761.400 euros, lo que supone un 13,88% de incremento.

Hay que tener en cuenta que sin los costes de una dotación al Plan de Conservación Arquitectónica por un importe de 320.850 euros y de amortización del inmovilizado de 504.344 euros por mantenimiento del edificio, el resultado sería positivo en 296.510 euros.

ALTA DIRECCIÓN

El documento revela otros datos respecto a gastos de infraestructuras, financieros y personal. En este último caso, señala los pagos que se hicieron en 2017 a los dos puestos de alta dirección: el de director económico, ocupado por Francisco Potenciano, que percibió 56.504,76 euros, más un complemento de antigüedad por importe de 4.257,22 y por dietas y kilometraje 1.730,86 euros, haciendo un total de 62.492,86 euros; y el del entonces intendente, Davide Livermore, quien cobró hasta 5 de diciembre, fecha en la que presentó su dimisión, una remuneración de 131.379,43 euros.

La Sindicatura de Comptes subraya en su informe que la Fundación Palau de les Arts "no ha presentado junto con las cuentas anuales, el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen las fundaciones como consecuencia de su pertenencia al sector público establecido en el artículo 134.3 de la Ley de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones". En este contexto, añade, "no se tiene constancia de que la Intervención General haya requerido dicho informe, cuyo contenido no está regulado".

En cuanto a la fiscalización de la contratación, se han puesto de manifiesto diversos "incumplimientos significativos de la normativa aplicable a esta gestión". En este sentido, el organismo de control hace notar que la fundación no cumplía lo dispuesto en los artículos 1 y 150 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) debido a que "en la valoración de las proposiciones económicas se utilizó una fórmula que no aseguraba la selección de la oferta económicamente más ventajosa, a la que se deben adjudicar los contratos, haciendo que la importancia relativa del criterio de valoración del precio sea muy inferior a su importancia teórica".

Asimismo, el servicio contratado de seguro a todo riesgo por daños materiales del edifico y anexos no se ha licitado, a pesar de que es un contrato sujeto a regulación armonizada, porque las primas devengadas son de un valor estimado superior al establecido en el artículo 16 de la LCSP, incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 137.1, 138 y 190 de la norma.

RECOMENDACIONES

El informe incluye también una serie de recomendaciones para "mejorar la claridad y comprensión de las cuentas anuales", como incorporar un índice de notas de la memoria, así como adecuar su contenido al establecido como mínimo por la normativa contable.

Igualmente, sugiere registrar como inmovilizado material el coste de la escenografía y el vestuario de las óperas adquiridas y de las de producción o coproducción propia; impulsar las gestiones para que la Generalitat conceda en favor de la fundación el uso privativo de los edificios y terrenos del Palau de Les Arts, mediante su adscripción, conforme se regula en los artículos 31, 53.3 y 59 de la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, dando mayor estabilidad al uso del edificio.

Por último, aboga por que el Patronato de Les Arts apruebe las normas o reglas para que, en futuras selecciones de beneficiarios del uso de los distintos espacios, "se facilite el cumplimiento de los principios de imparcialidad y no discriminación, al tiempo que se maximicen los rendimientos económicos y culturales".