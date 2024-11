Pampols rechaza el "enfrentamiento y partidismo" porque son "un freno a la labor de reconstrucción"

"Esto costará lo que tenga que costar, no puede estar acotado con una cifra", asevera sobre cuestiones presupuestarias

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teniente general Francisco José Gan Pampols, vicepresidente para la reconstrucción económica y social de la Generalitat, ha abogado por evitar el "enfrentamiento" y el "partidismo", ya que, según recalca, no suponen "ninguna ayuda" y son "un freno a la labor de reconstrucción" tras la dana que ha asolado gran parte de la provincia de Valencia.

Pampols ha concedido una entrevista a À Punt, que recoge Europa Press, en la que se le ha preguntado por la polémica a raíz de unas declaraciones previas en las que aseguraba que no iba a aceptar directrices políticas en los trabajos de reconstrucción después de la riada.

Al respecto, ha explicado que lo que quiere decir es que hay que "quitar del debate político, del enfrentamiento, del partidismo, de estas acciones que no sólo no pueden representar ninguna ayuda, sino que serían un freno a lo que es la labor de reconstrucción".

El vicepresidente --que ha señalado que cree que su nombramiento se publicará este viernes y que él se desplazará físicamente a Valencia el lunes-- ha subrayado que el objetivo es aprobar "un plan director y descomponerlo en programas de carácter sectorial, para los que hay que hacer una memoria económica para cada uno de ellos, priorizando las acciones y ejecutándolas lo antes posible".

Para Gan Pampols, lo primero que hay que hacer es "tener una información precisa" sobre los daños y "priorizar lo que se pueda reparar, estudiar y planear lo que hay que construir o reconstruir y ponerse manos a la obra, teniendo en cuenta que lo primero y más importante es atender a las personas, sus necesidades básicas".

Y hay que llevarlo a cabo, ha continuado, "lo antes posible empezando por lo más importante, por las personas, por quien lo ha perdido todo, por el que tiene ahora mismo que tener un medio de vida para continuar donde está, que no se puede tener que ir de donde vivía para recuperar el tejido económico, empezando por el que vive de lo que hace, que es el autónomo, ayudando a las empresas, que son las que más capacidad tienen para contratar y generar riqueza, que es la que acaba desarrollando el territorio, las infraestructuras que las sirven". "Es una labor ingente que hay que acometer de una forma planeada y coordinada", ha apostillado.

Y ha precisado que, "sobre todo, en el entendimiento de que lo que se está haciendo no tiene ni un solo matiz político". "Por eso le decía que no aceptaría ninguna crítica que no viniera del mundo de la contemplación técnica de lo que se decide. Esas se aceptan todas y mi responsabilidad es rendir cuentas sobre eso. En lo demás, ni entro, ni entro ni quiero entrar", ha insistido.

"UNIDAD DE ESFUERZO"

Preguntado por cómo piensa mejorar la coordinación de las administraciones, ha manifestado que en la parte de la reconstrucción de infraestructuras y de la capacidad social, que a él le competen, va a trabajar por la "unidad de esfuerzo". "Voy a representar una unidad de dirección, una unidad de esfuerzo, una unidad de planeamiento y una ejecución descentralizada, pero coordinada y dirigida desde donde yo estoy", ha detallado.

Ha agregado que se centrará en determinar qué cantidad de recursos económicos necesita para la reconstrucción, pero ha eludido dar una cantidad concreta porque en este momento "nadie puede saber cuánto va a costar esto" y, además, "esto costará lo que tenga que costar, no puede estar acotado con una cifra".

"Lo lógico que suele hacer la administración es establecer un recurso económico inicial y, a base de créditos prorrogados, se van concediendo de forma adicional para ir cubriendo cada una de las necesidades que irán apareciendo", ha señalado el vicepresidente, que ha pedido ser "muy prudentes y aplicar la racionalidad al máximo".

E interrogado por posibles plazos del plan director, ha comentado que aún no baraja fechas. "No he llegado a Valencia, no me he hecho cargo del espacio físico que he solicitado y de la infraestructura básica de información y comunicaciones, no conozco a las personas que me van a proporcionar para poder realizar ese trabajo técnico de planeamiento, así que sería un osado si lo dijera", ha reconocido.

"EMPEZARÁN A VERNOS Y EMPEZARÁN A OÍRNOS"

"Lo que sí puedo decir es que desde que llegue el lunes y el martes, creo, que ya se activará ese centro del que voy a vicepresidente, empezarán a vernos y empezarán a oírnos", ha garantizado Pampols, que ha adelantado que entre las primeras acciones figura la de, a través de unos "equipos de asuntos civiles", hablar con todos los ayuntamientos de los municipios afectados para poder conocer "de primera mano" lo que más necesitan.

Por último, y acerca del déficit de vivienda, ha admitido que es "una preocupación añadida que habrá que resolver de dos formas". Por una parte, "reubicando a las personas pensando en radios concéntricos de dónde vivían e irse alejando cada vez un poco más a ver hasta dónde hay capacidad". En segundo lugar, "haciendo construcciones de circunstancias en los municipios, en sitios que no se vean afectados de nuevo por una catástrofe como esta", ha anticipado.

Y ha concluido con un mensaje a la población: "Lo que quiero decirles es que tienen que contar con nosotros. Yo voy a pedir que confíen en mí y mi único trabajo y mi finalidad es generar esperanza y transformarla en actos, en realidad", ha prometido.