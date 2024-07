Pedro Espadero y Sergio Gómez repiten por décima vez consecutiva como artistas de Hogueras Oficiales de Alicante en 2025

ALICANTE, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Pedro Espadero y Sergio Gómez son los ganadores del concurso para construir las Hogueras Oficiales de 2025 en Alicante, por lo que ambos repiten por décima vez consecutiva como constructores de los monumentos.

Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien ha destacado la "unanimidad" en la decisión del jurado, en un acto en el que han estado presentes los artistas vencedores y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

En concreto, la Hoguera Oficial sea 'Identidad', del artista Pedro Espadero, artista que plantará en el Ayuntamiento por decimoctava vez --diez de ellas consecutivas--; mientras que la Infantil se titula 'H2O' y es obra de Sergio Gómez, quien también ha ganado por décima vez consecutiva y es su décimosegunda ocasión plantando en la Plaza consistorial.

Barcala ha explicado que la Hoguera Infantil 'H2O' representa "el agua como elemento esencial de la vida y a proteger", y ha apuntado que "el jurado valora especialmente la sensibilidad con temas importantes para los niños como la conservación del medio ambiente".

Por su parte, la Hoguera Oficial adulta se basa "en una seña tan emblemática de Alicante como son los números de los cupones de la ONCE, a los que pusimos nombre y que el año que viene representarán a las Hogueras y a toda Alicante", ha destacado el primer edil.

"La dupla Espadero-Gómez vuelve a adjudicarse las Hogueras Oficiales y les doy la enhorabuena por su compromiso con la ciudad. Volveremos a tener monumentos de altísimo nivel porque ambos artistas llevan muchos años regalándonos su arte y su experiencia y ya se puede intuir su monumentalidad al imaginarnos los proyectos en la Plaza del Ayuntamiento", ha enfatizado.

Al concurso para la Hoguera Oficial, que se plantará en la Plaza del Ayuntamiento, se presentaron dos proyectos y ha resultado ganador el de Pedro Espadero; mientras que para la Infantil el Ayuntamiento recibió sólo la propuesta de Sergio Gómez.

Espadero ha resaltado que le ilusiona "como el primer día" y le sigue poniendo "nervioso". "En la plantà sufro más que el primer año porque me siento más responsable", ha afirmado. En cuanto a la Hoguera Oficial, ha explicado que "este año es más para los alicantinos, mientras que la de 2024 estaba más pensada para los forasteros".

"En 'Identidad' hablo de los nombres que se pusieron a las terminaciones de los números de la ONCE, algo muy alicantino y que yo creo que va a gustar porque la gente irá buscándolos", ha detallado, al tiempo que ha adelantado que el monumento "tendrá sorpresas".

La Hoguera Oficial 2025 medirá 20 metros de altura y 12 por 11,90 metros de ancho, las medidas máximas permitidas. El artista ha adelantado el uso de la madera porque le gusta mucho a la hora de la Cremà, "para que sea lo más limpia posible".

Además, ha previsto que su construcción "será complicada a tope, sobre todo por el remate, un enorme corazón" que precisamente, según ha desvelado, es la "clave para realizar la Hoguera Oficial, ponerle corazón".

"CONCIENCIAR A LOS NIÑOS"

Por su parte, Sergio Gómez se ha declarado "súper contento y orgulloso". "Lo que más feliz me hace es que me dicen que hemos superado proyectos anteriores. La presión que tiene la Hoguera Oficial no la tiene ninguna, como alicantino y como artista siempre digo que no existe nada igual. Es como si a un futbolista le preguntas si quiere jugar la Champions o la Eurocopa. Es la Hoguera más importante de Alicante", ha expresado.

"Aparte de que la hoguera sea bonita, me gusta que tenga algo más, que sea didáctica", ha apuntado, al tiempo que ha avanzado que realiza "un homenaje al agua a través de su ciclo, se habla de los tres estados, líquido, sólido y gaseoso, y de que el agua es el auténtico oro del planeta y hay que cuidarla", por lo que ha sostenido que es un proyecto "para concienciar a los niños, es muy visual y complicado de pintar por el azul".

Además, ha desvelado que los carteles irán decorados con residuos sacados del mar por la Asociación de Voluntaris Medioambientals para dar visibilidad a su trabajo. En cuanto a la parte técnica, la Hoguera Oficial Infantil medirá tres metros y su forma será cuadrada.

El presupuesto que destina el Ayuntamiento de Alicante para las Hogueras Oficiales de 2025 asciende a 143.500 euros. De estos, 118.500 se destinan a la adulta y 25.000 a la infantil, las mismas cuantías que para 2024.