Piquer ('Guanyar el País') reivindica "abrir" Més para que sea la "casa grande" de un "valencianismo hegemónico"

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Més-Compromís y líder de la candidatura 'Guanyar el País' para revalidar el cargo, Amparo Piquer, ha apostado por "abrir" Més-Compromís para que sea "una casa grande que aglutine a la izquierda valenciana" y se convierta en el "valencianismo hegemónico" que represente a la "mayoría social" para poder "echar fuera a la extrema derecha".

"Necesitamos tener esa capacidad de apertura en la sociedad valenciana para ser hegemónicos, hablarle a la mayoría social y poder representar un valencianismo de izquierdas, una izquierda valencianista", ha remarcado Piquer, para quien este congreso Nacional es "clave" y una "oportunidad" para conseguirlo.

En declaraciones a los medios este sábado en el congreso Nacional Més-Compromís, la actual secretaria general de Més-Compromís ha agregado que también deben "poder representar a todos los movimientos sociales, todas las luchas que están con nosotros para poder hacer fuera a la derecha y a la extrema derecha". "Compromís somos ya la alternativa al PP. Y lo que queremos es continuar siendo la alternativa", ha afirmado.

Piquer ha resaltado que el objetivo del congreso Nacional es que "el valencianismo salga fortalecido" y marcar una "hoja de ruta a largo plazo". "La derecha y la extrema derecha están atacando directamente a lo que nosotros representamos, y sabemos y queremos que el valencianismo esté fuerte", ha manifestado, y ha recalcado que su proyecto apuesta por "avanzar desde el valencianismo, la izquierda, el ecologismo, el antifascismo y el feminismo".

Preguntada por si le hubiera gustado alcanzar un pacto para formar una única candidatura con el proyecto 'Compromís pel País Valencia', ha aseverado que desde 'Guanyar el País' lo han "intentado hasta el último momento". "Lo he dicho públicamente e internamente, hemos estado abiertos con 'Compromís pel País Valencia'' porque son los compañeros que consideramos que comparten la hoja de ruta y el modelo de partido", ha insistido.

"Teníamos claro que íbamos a hacer todo lo posible para que fuera así. Pero a última hora de un día de esta semana me llamaron los compañeros y me dijeron que habían decidido que hacían camino por ellos mismos", ha continuado, y ha asegurado que respeta "totalmente el camino que querían tomar". "Y nosotros también tomamos el nuestro", ha apostillado.

Al respecto, ha añadido que con el proyecto encabezado por David González han tenido "conversaciones profundas y largas" e incluso alcanzaron "un pacto programático respecto a la acción política y la cuestión estratégica". "Y la cuestión orgánica y la interna también la teníamos muy avanzada", ha apuntado, y ha lamentado que ha sido "una cuestión del entorno y de ellos mismos como candidatura, que han precisado esa decisión y ese camino".

"AQUÍ CABEMOS TODOS Y TODAS"

Piquer ha sostenido que el partido "tiene claro" que son tres candidaturas: "Somos tres compañeros y todos sabemos que lo que queremos es que el partido salga fortalecido". "Cuando pase el Congreso es necesario que todos caminemos juntos para hacer más fuerte al valencianismo", ha defendido, y ha señalado que la formación ha tenido "muchos congresos" y "ha pasado otras veces". "Siempre hemos intentado cohesionar y coser el partido", ha considerado.

Sobre las críticas de Mònica Álvaro, líder de la candidatura 'Reviscola', ha destacado que la "tendencia" en "todos los órganos internos" y "las relaciones entre compañeros" es a "entenderse todos y todas". "Por tanto, son ellos quienes tienen esta actitud más crítica, pero la dirección siempre ha tenido y siempre tendrá ese ánimo de que todos trabajemos a una y de que todos y todas hagamos este partido más fuerte", ha declarado.

Por otra parte, ante la posibilidad de integrar en la futura ejecutiva, en caso de resultar reelegida, a algún miembro de otra candidatura, ha referido que esta es "una cuestión que veremos cómo va", aunque ha resaltado que en su proyecto "siempre" estarán "con la mano abierta": "Aquí cabemos todos y todas".

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL

Tras aprobarse el 'Informe de la Secretaria General' con un 53% de los votos a favor, 38% en contra y 7% de abstenciones, la dirigente valencianista ha subrayado que un congreso es "un ejercicio de democracia entre la militancia". "No me esperaba ni una cosa ni la otra", ha afirmado, al ser cuestionada por si se esperaba este porcentaje de voto en contra. "Yo he hecho el informe, he hecho un informe haciendo un diagnóstico de cómo está el valencianismo en este momento, sobre todo para plantear el futuro de nuestro proyecto y de nuestro movimiento", ha remarcado.

Asimismo, Piquer ha defendido que los congresos de Més-Compromís son presenciales "para poder fomentar el debate, poder hablar de todo y poder salir fortalecidos de este proceso congresual". "Para mí, que haya sido aprobado, ya es una manera de refrendar el trabajo que ha hecho esta ejecutiva durante los últimos años. Por lo tanto, para mí es un resultado satisfactorio en tanto y en cuanto el informe ha sido aprobado", ha finalizado.