La plataforma MERP se concentra en València para reivindicar que las pensiones "no se recorten" y "no se privaticen" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del País Valenciano de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) se ha concentrado este viernes en València para reivindicar que las pensiones "no se recorten" y que "no se privaticen".

Así lo ha destacado la representante de la ejecutiva política de Recortes Cero en la Comunitat Valenciana, Lola Minuesa, en atención a medios tras desplegar una pancarta con el lema 'Somos 48 millones de pensionistas para blindar las pensiones en la Constitución', en las puertas del Ayuntamiento de València.

La concentración ha contado con el apoyo de representantes y miembros de organizaciones como el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Unión Sindical Obrera (USO), la confederación sindical independiente multisectorial Fetico o la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), así como de grupos políticos como PSPV, Compromís y Unificación Comunista de España (UCE).

"Lo que pedimos es que las pensiones no se recorten, de acuerdo con el IPC tienen que ir subiendo, año tras año, y que no se privaticen, porque de forma sutil se está haciendo con muchas nóminas de funcionarios, profesores y sanitarios, y nosotros estamos para que no se puedan privatizar", ha manifestado Minuesa.

La representante de Recortes Cero ha apuntado que desde la plataforma MERP entienden que la Unión Europea (UE) "va a empezar a presionar para intentar recortar" estas retribuciones. "En marzo hay que firmar otra vez un acuerdo entre Bruselas y el Gobierno a través del pacto de Toledo. Nosotros estamos apoyando el pacto de Toledo y estamos en contacto con ellos", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que les instan a "no recortar" y "no privatizar" las pensiones.

"Es la única manera de garantizar que la juventud tenga pensión el día de mañana, esa es nuestra reivindicación, y lo que estamos haciendo es esta concentración hoy en 50 ayuntamientos de toda España, y aquí en la Comunitat Valenciana en diez. Vamos a seguir en esta lucha mes a mes", ha subrayado.

INSTAN A MOVILIZARSE

En el manifiesto de la MERP, la plataforma señala que la última reforma de las pensiones incluye "un mecanismo según el cual Bruselas debe supervisar la evolución del Sistema Público de Pensiones cada tres años" y precisa que, desde mediados de este año, la UE "viene advirtiendo de la posibilidad de que se tenga que producir una corrección del gasto, o lo que es lo mismo, recortes".

En esta línea, insta a la población a movilizarse: "No basta con esperar y confiar en que cuadren las cuentas. No vamos a esperar. Es el momento de avanzar y blindar las pensiones en la Constitución".

Asimismo, el texto lamenta los "continuos ataques" bajo distintas formas, como informes y campañas en las redes, "que cuestionan las pensiones públicas o preparan el terreno para nuevos recortes". En concreto, critica que "ahora se dirigen a enfrentar a los pensionistas entre sí y con el resto de la sociedad; a quienes cobran la máxima con quien cobra la mínima; a la juventud con las jubiladas; o a las trabajadoras con los pensionistas".

Por último, el manifiesto reclama "una reforma social de la Constitución para prohibir la privatización y la pérdida de poder adquisitivo", además de aplicar un grado de protección para las pensiones. "Este es el objetivo en el que debemos unirnos sin importar ideologías, credos o siglas", recalca.

COMPROMÍS PIDE PENSIONES "DIGNAS"

A la concentración también han asistido representantes políticos, como el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Ferran Puchades, quien ha subrayado que desde la coalición valencianista apoyan "las reivindicaciones de los pensionistas valencianos y españoles frente a una situación en la que históricamente hay que reconocer que las pensiones en el Estado español siempre han estado muy bajas, mucho más bajas que en la media europea".

"Tenemos que reivindicar un sistema de pensiones digno que garantice una calidad de vida para las personas que llegan a la edad de la jubilación", ha incidido, al tiempo que ha afeado a "ciertos sectores neoliberales y de la ultraderecha" haber iniciado "una campaña de ataque contra los pensionistas, precisamente intentando enfrentar a las generaciones, intentando enfrentar a los jóvenes con los jubilados, imputándolos que son los acaparadores de la riqueza", por lo que ha pedido "escapar" de ese debate.

Por otra parte, el concejal de Compromís se ha referido a los jóvenes y ha abogado por "exigir políticas para garantizar un empleo digno, de calidad y sobre todo con salarios dignos para garantizar la calidad de vida de hoy", así como para "garantizar unas cotizaciones adecuadas".