La plaza del Ayuntamiento de València se cerrará la noche de fin de año para que nadie pueda acceder a ella

Ribó pide "estar muy atentos" a las instrucciones sanitarias y "mucha precaución" para evitar que tras Navidad se disparen los contagios

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Ayuntamiento de València estará cerrada al público la noche de fin de año para que nadie puede acceder a ella con el fin de llevar a cabo algún tipo de celebración con motivo de la Nochevieja o seguir las 'campanadas' desde este enclave.

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, que ha dicho que "es importante" que la gente conozca esta decisión, adoptada dentro de las medidas para frenar la expansión de la Covid-19, con el fin de evitar tentaciones de este tipo.

En este sentido, el edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha recordado que la celebración de la Nochevieja que en los últimos años organizaba el consistorio ante su fachada principal no tendrá lugar este año tras haber "sido suspendida" por la actual crisis sanitaria. De este modo, ha insistido en pedir que nadie acuda a la Plaza del Ayuntamiento porque no habrá nada.

Cano y Galiana se han pronunciado de este modo tras la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada esta jornada con motivo de las fiestas navideñas, un encuentro en el que ha participado también el alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

El primer edil ha aludido tras la junta al repunte de casos de Covid-19 y ha pedido "estar muy atentos" y cumplir las instrucciones de las autoridades sanitarias, así como tener "mucha precaución" para evitar que tras las Navidades la "se dispare" la curva de contagios.

Preguntados por si se tomarán medidas especiales de vigilancia en días como el de Nochevieja, Carlos Galiana ha subrayado que la celebración de fin de año "que tradicionalmente se hacía en la Plaza del Ayuntamiento ha sido suspendida". "No va a haber Nochevieja y además, se recomienda a la ciudadanía que no venga porque no habrá absolutamente nada", ha expuesto.

Aarón Cano, por su lado, ha detallado que en la Junta Local de Seguridad se ha hablado de esa medida de cierre de la Plaza del Ayuntamiento durante la noche de fin de año.

"Nadie podrá acceder a la Plaza del Ayuntamiento. Es muy importante no solo la recomendación que hace el concejal Galiana sino saber que la plaza del Ayuntamiento estará cerrada y nadie podrá acceder a ella. Por tanto, que nadie tenga la tentación de poder ver las 'campanadas' a medianoche ese día" en este enclave, ha aseverado Cano.

Igualmente, el titular de Cultura Festiva ha apuntado que tampoco habrá Cabalgata de Reyes. "Creo que es público y notorio que en todo el Estado no se van a hacer Cabalgata de Reyes", ha agregado. A su vez, ha recordado que también se ha suspendido la celebración del certamen infantil y juvenil Expojove y ha comentado que en su lugar tendrán lugar en los barrios y pueblos de la ciudad actividades culturales.

REYES MAGOS RECIBIDOS POR RIBÓ

"Vamos a hacer un pequeño festival con teatro, con todas las medidas de seguridad, en contacto con la Policía Local, para que nos indique que no hay ningún problema y que se puede hacer con todas las medidas" de seguridad, ha manifestado el edil. "Hemos estado variando todos los aspectos para tener actividad dentro de lo que es la pandemia y siempre que sea segura. Ni tenemos Nochevieja, ni tenemos cabalgata y, no obstante, tenemos Navidad y los Reyes vendrán", ha dicho.

Galiana ha destacado que el 5 de enero, aunque no haya cabalgata, los Reyes Magos serán recibidos por el alcalde en el Salón de Cristal del consistorio, en un acto "de alguna manera íntimo". Tras ello, ha afirmado que "los niños y las niñas" de València "pueden estar tranquilos" porque está "garantizado" que las Majestades de Oriente estarán en la ciudad para repartir regalos.

"MUY DISCIPLINADOS"

Respecto a la celebración de la Navidad y a un posible endurecimiento de las normas de prevención de la Covid-19 ante el aumento de casos, Joan Ribó ha reiterado la necesidad de atender las indicaciones de las autoridades sanitarias. Ha pedido esperar al resultado de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles para hablar de nuevas restricciones y conocer "lo que nos digan las autoridades sanitarias".

El primer edil ha asegurado que en València, "como siempre" se hará "lo que nos digan" los responsables de las instituciones sanitarias. "Nosotros en eso queremos ser muy disciplinados. En este momento estoy esperando que me digan. Sobre lo que nos digan, nosotros operaremos", ha asegurado.

"CAMBIO DE TENDENCIA"

Preguntados por si les preocupa en especial una fecha navideña para reforzar el dispositivo de vigilancia elaborado para estas fiestas en la ciudad, Aarón Cano ha respondido que "preocupa la pandemia". Joan Ribó ha aludido al "cambio de tendencia" y ha resaltado que ya se habla de la Comunitat Valenciana como "una zona donde aparecían problemas" por el aumento de casos de Covid-19.

"Eso preocupa porque eso indica que hay un cambio de tendencia. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a las instrucciones que nos den" desde Sanidad, ha reiterado el responsable municipal, que ha pedido tener "mucha precaución en estas fiestas" de Navidad para que "no supongan salir del 6 de enero con una curva que se dispare" en cuanto a casos positivos.