Las poetas, su obra y su controvertida relación con el canon centran el IV Congreso CreadorAS en la UA

ALICANTE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las poetas, su obra y su controvertida relación con el canon centrarán el Congreso Internacional Ciceli, 'CreadorAS en la Educación Literaria e Intercultural', que en su cuarta edición se celebrará en la Universidad de Alicante (UA).

En concreto, el evento se celebrará entre el jueves 11 de julio y el sábado 13 en la Sede Universitaria de Alicante, tras tres ediciones celebrándose en la Universitat de València (UV) en 2019, 2020 y 2022, según ha indicado la institución académica alicantina en un comunicado.

El objetivo de esta iniciativa se centra en estudiar y visibilizar la creatividad de las mujeres en la educación y pone su foco en el estudio de poetas, dramaturgas o narradoras cuya obra se incluya o pueda incluirse en los planes de estudio de escuelas, institutos y universidades, tanto en asignaturas propiamente de literatura como en otras donde la lectura sea planteada de manera transversal.

También incluyen propuestas sobre creadoras de obras cinematográficas, plásticas, etc., así como personajes de ficción estudiados no solo desde una perspectiva de género, sino también desde la ecocrítica o la justicia social, los cuales puedan ser relevantes en la educación obligatoria, postobligatoria o a través de experiencias educativas no insertas en cauces formales.

Dentro de estas temáticas, se da cabida a estudios comparativos o investigaciones que midan la presencia de autoras y artistas en la educación literaria o intercultural en cualquier territorio, sin olvidar la incidencia educativa de materiales didácticos, libros de texto u obras creativas como álbumes ilustrados o producciones de animación, destinadas a un público cada vez más heterogéneo y en constante formación.

En esta cuarta edición, el congreso CICELI centra de forma especial su atención en las poetas, su obra y su controvertida relación con el canon, celebrando dos hitos fundamentales: el 90.º aniversario de la novedosa inclusión de dos poetas españolas (Ernestina de Champourcin y Josefina de la Torre) en la antología Poesía Española (1934) de Gerardo Diego y el 70.º aniversario de la publicación de la antología de Carmen Conde Poesía femenina española viviente (1954).

El encuentro se alinea con los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU), concretamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible pertenecientes al eje 'personas' (ODS 1-5), especialmente el cuarto objetivo: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas y el quinto: lograr la igualdad entre los género).