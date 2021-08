La Policía interviene en 16 fiestas en viviendas durante el fin de semana en Alicante

ALICANTE, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alicante ha interpuesto un total de 129 denuncias por no cumplir las medidas sanitarias decretadas para frenar la expansión del coronavirus en la capital durante el pasado fin de semana. De las cuales, 66 fueron por realizar botellones en la vía pública, 15 por no cumplir el toque de queda y 8 por no llevar la mascarilla en zonas donde no se guardaba la distancia de seguridad.

En concreto, durante las noches del viernes al domingo los agentes han desalojado a grupos de jóvenes que consumían alcohol en la playa de Urbanova, San Juan, Cabo de las Huertas, el Casco Antiguo, calle Ceres y La Ereta. Además, los efectivos han intervenido en 16 fiestas en viviendas que generaban molestias a vecinos, así como han detenido a un menor por un presunto delito de atentado a los agentes de la autoridad, según ha informado la concejalía de Seguridad en un comunicado.

Del resto del operativo, las unidades han denunciando a cinco establecimientos, dos por vender alcohol y permitir la entrada en locales a menores de 16 años en la plaza de Quijano que se enfrentan a una sanción grave, y a otros tres locales, dos por tener música en directo sin autorización en la calle José Gutiérrez Petén y en Ingeniero Canales, y otro por vender alcohol pasadas las 20 horas en el centro.

Igualmente, se han puesto otras 6 multas por consumo de drogas, tres por fumar en los establecimientos, 11 por la ordenanza de limpieza y 2 por la negativa a identificarse o desobediencia y falta de respeto a la autoridad.

De esta forma, el Ayuntamiento de Alicante ha señalado que en el segundo fin de semana de agosto, en plena temporada alta, la Policía Local ha desplegado un amplio dispositivo con 200 agentes para garantizar máxima seguridad y hacer frente a la pandemia con el objetivo de evitar nuevos contagios. Así, ha valorado "positivamente" el operativo de seguridad con "gran cumplimiento" por parte de la ciudadanía de las medidas preventivas y sanitarias.

"La Policía Local está realizando un balance positivo del mes de agosto en el que la ciudad duplica su población en plena temporada alta en Alicante, y se continuará manteniendo operativos con agentes de refuerzo para garantizar la protección de la salud y seguridad de todos los ciudadanos, y adoptando medidas para vigilar las zonas y lugares de mayor afluencia de personas, así como las cinco playas", ha indicado el edil de Seguridad, José Ramón González.