La Policía rescata a una anciana de 93 años en Gandia utilizando una tabla de pádel surf. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han logrado rescatar a una anciana de 93 años que había quedado atrapada en su casa de Gandia (Valencia) en pleno temporal utilizando una tabla de pádel surf.

Según informa este cuerpo de seguridad en sus redes sociales, el agua en el interior de esta vivienda de la capital de la Safor, una de las comarcas más golpeadas por los efectos de la dana Adam, superaba el metro y medio de altura y Teresa, de 93 años de edad, se encontraba atrapada.

Ante esta situación, los policías consiguieron una tabla de pádel surf con la que pudieron evacuar a tiempo a la mujer.