Un policía toca el piano para calmar a una anciana a la que habían intentado robar en su vivienda

El agente, César, dice que fue una experiencia "muy satisfactoria": "Son cosas que pasan todos los días, pero no ven la luz"

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

César, un agente de la Policía Nacional en València, ha conseguido calmar tocando al piano varias piezas musicales a una mujer de 84 años que acababa de sufrir un intento de robo en su vivienda de la ciudad.

La víctima, que se encontraba muy alterada a la llegada de los policías, escribió posteriormente al agente a modo de agradecimiento un poema por este trato tan cercano.

Los hechos ocurrieron este pasado domingo, cuando la víctima dio aviso al percatarse de que un hombre había entrado en su casa, con ella en su interior, para tratar de robar. Al darse cuenta el asaltante de la presencia de la mujer, salió huyendo.

A su llegada al domicilio, los agentes de la Policía Nacional encontraron a la anciana en buen estado de salud, pero visiblemente alterada por lo ocurrido. También comprobaron que el o los asaltantes no habían conseguido llegar a robar nada.

Así lo ha relatado a Europa Press César, uno de los agentes que participó en esta intervención, que ha explicado que, ante el estado de nerviosismo en que encontraron la mujer, junto a su compañero decidió llevarla al comedor, donde estuvieron hablando con ella para intentar que se relajara.

En un momento dado, y tras observar que en el domicilio la mujer tenía "mucho arte" en paredes y estanterías, como "cuadros o instrumentos" de música, el agente decidió comenzar a tocar el piano y a interpretar piezas como la banda sonora de 'Amélie'. Al escuchar la música, la mujer "se emocionó" y quedó "todo bien", asegura César.

De hecho, una vez recuperada y más tranquila, la anciana, que comentó a los agentes que era doctora en Bellas Artes, "se inspiró" en la música y les escribió un poema dedicado al agente mientras tocaba el piano, en el que le agradeció el trato humano y cercano.

Después de todos estos hechos, César ha relatado que, junto a su compañero, se ha podido reencontrar con la mujer este lunes, a la que encontraron "bien, muy contenta y alegre". "La vimos ayer porque está en nuestra zona y, al final, todos los días pasamos por allí", ha señalado.

"PASA TODOS LOS DÍAS"

Sobre la repercusión del caso, el agente reconoce que le resulta "un poco nuevo todo" porque, según explica, son intervenciones que "pasan todos los días" pero "no llegan a nadie y nadie se entera de lo que pasa". "Son cosas del día a día y dio la casualidad de que esta salió a la luz, es una situación muy nueva", ha manifestado.

Preguntado por la situación vivida durante el servicio, César ha asegurado que a lo largo de su trayectoria nunca había experimentado una intervención "tan mediática" como esta, pero ha insistido en que se producen "muchísimos" servicios humanitarios así, que resultan "muy satisfactorios", pero que "no ven la luz y no llegan a nada".

La Policía Nacional ha compartido un vídeo en sus perfiles en redes sociales del momento en el que César interpreta al piano la banda sonora de 'Amélie' ante la atenta y emocionada mirada de la mujer, que acaba abrazando al policía. "¿A que ya está menos disgustada y se le ha olvidado un poco el problemilla que hemos tenido --en relación con el intento de robo--?", pregunta uno de los agentes a la anciana mientras esta escribe el poema. "Si no me llego a distraer, no podría haberlo escrito", admite ella.

"Orgullosos de nuestros compañeros. Calmaron a esta mujer que acababa de sufrir un intento de robo en su vivienda gracias a la música", ha expresado desde el cuerpo. En esta línea, han destacado que precisamente la víctima "nunca olvidará este gesto tan cercano" y recogen que por eso mismo "quiso dedicarles un poema".