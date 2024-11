El PP apuesta por "activar" la nueva ley de À Punt ante el "vacío de poder" tras la dimisión de Costa

VALÈNCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP apuesta por "activar" la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), el órgano que gestionará la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, y con ello evitar el "vacío de poder" generado tras la reciente dimisión de su director general, Alfred Costa, según ha adelantado la Cadena SER y han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

"Hay una ley en vigor, que es la de À Punt, que no se ha activado todavía, pero, a la vista de las circunstancias, la dimisión del director general y el vacío de poder generado, se va a activar la ley", señalan estas fuentes, que consideran que "no tiene sentido que no se active" esta nueva norma, aprobada el pasado junio en Les Corts con los votos del PP y Vox, en "la actual situación".

Los 'populares' habían abogado en los últimos meses por vincular el nuevo consejo de administración de À Punt con la renovación de los órganos estatutarios y pretende que todos los grupos de Les Corts estén representados en el órgano de la radiotelevisión pública valenciana que sustituirá al actual consell rector fruto de la nueva ley que rige el ente.

Por el contrario, desde la oposición, el PSPV mantiene su voluntad de abordar esta negociación siempre que Vox no participe, mientras Compromís cree "complicado" llegar a un acuerdo "tanto con partidos que no creen en los órganos estatutarios como con los que sistemáticamente están cambiando las reglas del juego para imponer a sus candidatos".

Este proceso se acelera tras la dimisión de Alfred Costa como director general de À Punt, anunciada este pasado miércoles de forma "irrevocable" después de casi cinco años al frente de la radiotelevisión pública valenciana.

En un escrito que hizo llegar a la plantilla, Costa aseguró que la decisión es "fruto de una profunda reflexión personal y profesional" y confió en que su renuncia "permita acelerar el proceso de transformación de los medios públicos de comunicación que prevé la nueva ley".

Mientras, será el presidente del consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Miquel Francés, quien asumirá provisionalmente las funciones de Costa, según lo establecido en la ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico.

Sin embargo, esta norma --que fue la que permitió recuperar el servicio público en 2016 tras el cierre de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) en 2013-- fue derogada el 27 de junio de 2024 con la aprobación de la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) por parte de Les Corts Valencianes, gracias a los votos del PP y Vox.

Según esta, el parlamento valenciano "debe iniciar la elección de los miembros del Consejo de Administración en el plazo de un mes tras la aprobación de la ley", cosa que tampoco se ha producido, por lo que los miembros del actual consejo rector de la CVMC continúan en funciones hasta la constitución del nuevo órgano.

La ley estipula que el nuevo Consejo de Administración estará integrado por ocho miembros, de los que siete serán elegidos por Les Corts y el octavo, por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Será el encargado de proponer al director general, que podrá ser elegido en primera votación de tres quintas partes de Les Corts y, de lo contrario, por mayoría absoluta.