El PP critica que Sánchez visite Oliva "blindado" y sin "pisar barro" tras las lluvias y Vox no espera "nada positivo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite este martes la localidad valenciana de Oliva (Valencia), tras los daños provocados este lunes por las lluvias de la dana Adam, y ha incidido en que lo ha hecho "blindado" y sin "pisar barro" para dar una "imagen de falsa apariencia". Mientras, Vox ha asegurado que no espera "nada positivo" de la presencia del líder del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana.

Así lo han asegurado desde ambos grupos, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, un día después de que el paso de la dana Adam haya provocado inundaciones en las comarcas de la Safor y la Marina Alta y dejado varias víctimas mortales en la localidad de Oliva.

De un lado, Nando Pastor (PP) ha asegurado que Sánchez "no viene a la Comunitat Valenciana ni a Oliva, sino que coge el Falcon hasta Manises y desde Manises en helicóptero se va hasta el Puesto de Mando de Oliva", con lo que repite "el mismo modus operandi" que en el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón) del pasado verano. "No viene a pisar barro ni a compartir sin cordón policial de tú a tú con los ciudadanos afectados por la dana", ha cuestionado.

Por ello, ha afirmado que este hecho "hay que denunciarlo" y ha denunciado que el presidente del Gobierno acude a Oliva "a hacerse el buen chico pero no a pisar barro". "Viene blindado y encapsulado para dar una imagen de falsa apariencia", ha criticado.

Mientras, José Mª Llanos (Vox), preguntado por la visita de Sánchez a Oliva, ha asegurado que desde su grupo "poco tenemos que decir" y ha señalado que el líder del Ejecutivo central "está en campaña", por lo que ha augurado que irá "bien protegido" porque "parece que a la calle no puede salir con mucha tranquilidad" fruto de "las políticas que está realizando en contra de los españoles". "No esperamos nada positivo de Sánchez", ha zanjado.