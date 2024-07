PP y Ens Uneix, "sorprendidos por el giro de guión de Bielsa" con un "acuerdo de estabilidad" en Diputación de Valencia

Creen "bueno" que PSPV intente "dejar atrás el radicalismo del inicio del mandato" en la Diputación y se muestran "abiertos al diálogo"

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP y Ens Uneix, los dos partidos que integran el gobierno de la Diputación de Valencia, se han mostrado este miércoles "sorprendidos por el giro de guión" del portavoz del PSPV-PSOE en esta institución, Carlos Fernández Bielsa, tras plantear a este ejecutivo un "acuerdo de estabilidad" en la corporación con el fin de que PP y Ens Uneix "dejen de depender de Vox".

Las dos formaciones que dirigen la Diputación de Valencia han considerado "bueno" que el portavoz socialista intente "dejar atrás el radicalismo del inicio del mandato" y han apuntado que si lo demuestra estarán "abiertos al diálogo" y a "llegar a consensos".

Fernández Bielsa, también secretario general del PSPV-PSOE en la provincia, ha precisado que comunicará a la ejecutiva de esta formación el acuerdo que ofrece al gobierno de la corporación provincial en favor de "la calidad democrática y la estabilidad", el "interés municipalista" y para "evitar la deriva ultra". "Los votos de Vox son necesarios" para el gobierno ahora, ha dicho el portavoz del PSPV, que ha señalado que el "acuerdo de estabilidad" que defiende "impediría que Vox pueda imponer su ideología en la institución provincial.

Tras el anuncio de Carlos Fernández Bielsa, fuentes del gobierno de la Diputación han indicado que el grupo socialista que este lidera "no ha presentado ninguna propuesta al presidente, Vicent Mompó", del PP, y que no se ha reunido para hablar de ningún acuerdo. Asimismo, desde el ejecutivo provincial han precisado que "Vox no pertenece al equipo de gobierno de la Diputación" de Valencia.

PP y Ens Uneix se han mostrado "sorprendidos por el giro de guión que ha tomado Bielsa con esta nueva postura", dado que según han expuesto las mismas fuentes, "en el último año ha estado instalado en el frentismo y ha sido incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdo con el gobierno provincial en beneficio de las valencianas y valencianos".

Las dos formaciones de este ejecutivo han apuntado que "el PSPV votó en contra del presupuesto de 2024, pese a ser las cuentas más inversoras de la historia y con mayor dotación para igualdad y memoria" y con "más apoyo que nunca al valenciano, área que depende directamente del presidente".

No obstante, PP y Ens Uneix han planteado que "siempre es bueno que" los socialistas "estén intentando dejar atrás el radicalismo del principio del mandato". "Si eso es así, y lo demuestran, siempre estamos abiertos al diálogo, a llegar a consensos y acuerdos, porque es la forma en la que trabajamos en la Diputación", han remarcado.

"POSTURA RADICAL"

Así, han agregado que "lo que no era de recibo era que Bielsa intentará convertir el pleno provincial en una cámara donde hacer oposición al Consell de --el presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Carlos-- Mazón".

Las mismas fuentes han agregado que intuyen que "esta nueva actitud de Bielsa podría responder a su delicada situación dentro del PSOE, donde los problemas internos y rivalidades ya afectan también al grupo socialista de la Diputación". En este sentido, han considerado que "este cambio de postura supone el reconocimiento de un fracaso político, el de la postura radical que ha estado adoptando Bielsa".