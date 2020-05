El PP pide a Puig que inste a Sanidad a que el Rincón de Ademuz pase a la fase 1

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Valencia ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que inste al Ministerio de Sanidad a que revise la fase del plan de desescalada de la comarca del Rincón de Ademuz debido a la especial situación geográfica de esta parte del territorio de la provincia de Valencia.

Los 'populares', que se hacen eco de la petición de los alcaldes del PP en el Rincón de Ademuz, también solicitan que la delegada del Gobierno, Gloria Calero, inste al Gobierno a revisar esta situación que los primeros ediles consideran "injusta", ha indicado el PP en un comunicado.

En el Rincón de Ademuz no se han registrado casos positivos de Covid-19, cuestión que, afirman, "no ha sido tenida en cuenta a la hora de pasar a la siguiente fase del desconfinamiento". Las poblaciones que componen esta comarca valenciana "se han visto perjudicadas por el criterio empleado por el Consell que preside Ximo Puig a la hora de solicitar al Ministerio el pase a la fase 1 y que no es otro que el de los departamentos de salud".

El departamento de salud de Llíria, al que se encuentra adscrito el Rincón de Ademuz, tiene a su hospital de referencia -Arnau de Vilanova- "a más de 100 kilómetros de las poblaciones que integran esta comarca". "Es por ello que tanto para urgencias como para visitas el Rincón de Ademuz tiene vigente un convenio por el que acuden al hospital Obispo Polanco de Teruel", han indicado.

Precisamente Teruel va a pasar el lunes a la fase 1 del plan de desescalada, al igual que Cuenca, por lo que "aún resulta más inverosímil que se mantenga al Rincón de Ademuz en la fase 0", ya que geográficamente se encuentra situado entre ambos territorios.

"Y es menos entendible aún cuando el Ministerio de Sanidad sí ha dado permiso al Condado de Treviño (que pertenece a Castilla y León) a pasar a la siguiente fase por el hecho de que se encuentra rodeado por territorios del País Vasco que también ha avanzado a la fase 1", han asegurado.

"MALESTAR DE LOS ALCALDES"

El Grupo Popular de la Diputación recoge el malestar de los alcaldes del Rincón de Ademuz y recuerda al Consell y a la Delegación del Gobierno que de no revertirse esta decisión estarán contribuyendo a agravar el daño económico y social de una comarca ya muy castigada por el aislamiento y la despoblación.

El Consell, han insistido desde el grupo 'popular', ha optado por el "camino fácil" de "las áreas de salud como criterio para optar al avance de fase en el plan de desescalada sin analizar la realidad socioeconómica de las comarcas de interior de la Comunitat".

"Es el caso del Rincón de Ademuz o también de Los Serranos donde pese a no haber tenido incidencia o apenas relevancia la pandemia del coronavirus ahora se castiga a los vecinos con permanecer en la fase 0 como consecuencia de un problema estructural que ya tienen habitualmente", han manifestado.