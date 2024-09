El PP plantea una reestructuración de la deuda y convocar a las CCAA en octubre para reformar la financiación

Exigen al Gobierno una política "realista" de inmigración y más "seguridad" para los propietarios de pisos en alquiler



VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP pide, en sus propuestas de resolución para el Debate de Política General en Les Corts, realizar una "reestructuración de la deuda" de la Comunitat Valenciana y convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes del próximo octubre para que el Gobierno presente una reforma del sistema de financiación autonómica, así como que se apruebe antes de fin de año para que entre a vigor en 2025.

En la misma propuesta, los 'populares' instan al Gobierno a convocar la Conferencia de Presidentes para hablar de la reforma de la financiación y a implementar un fondo de nivelación que esté dotado con una media de 1.782 millones de euros al año hasta 2027 para converger en la media de financiación, en base a la propuesta de la comisión de expertos que asesora a Les Corts al respecto.

En cuanto a la deuda, recuerdan que estos expertos estimaron que el porcentaje a compensar para la Comunitat ronda el 80%. "En cualquier caso, un importe (de la reestructuración) que permita a la Comunitat Valenciana salir al mercado para financiarse", subrayan.

Paralelamente, emplazan al Consell --donde gobiernan en solitario-- a trabajar en la aprobación de un cambio de financiación en el CPFF en el que "la población real tenga un peso más relevante respecto a la situación actual".

Entre las peticiones del PP al Gobierno figuran el pago del 50% del gasto del sistema de la dependencia, aumentar los efectivos policiales para proteger a víctimas de "violencia sobre la mujer", más fondos de vivienda y cambiar la ley de 2023 para dar "mayor seguridad a los propietarios para su puesta a disposición en alquiler y aumentar la oferta".

También le piden "responsabilizarse de la política de migración; una política que debe ser realista, que coordine, planifique y que trabaje en origen para dar respuesta a la crisis migratoria actual", así como ampliar los plazos para finalizar las actuaciones vinculadas a fondos europeos MRR.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), exigen ejecutar todas las inversiones que no se hayan acometido e incorporar en los próximos cantidades "en función del peso poblacional en la Comunitat Valenciana".

En sanidad, piden más plazas MIR, homologar los títulos de los sanitarios extracomunitarios y el pago por parte del Estado del gasto por la atención a pacientes desplazados. Al Consell le instan a seguir reduciendo las listas de espera, reforzar el Plan de Salud Mental 2024-2027, desarrollar nuevas herramientas de cribado de cáncer o implementar medidas para que los MIR que acaben su formación en la Comunitat puedan consolidarse en la sanidad pública valenciana.

PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL POR EL PORNO

En servicios sociales, piden al Gobierno que prorrogue las ayudas a desplazados por la guerra de Ucrania y que mantenga el concepto de familia numerosa en el futuro anteproyecto de la ley de familias. A nivel autonómico proponen un plan estratégico contra la trata o un programa de prevención de violencia sexual por consumo de pornografía en adolescentes, así como impulsar una nueva renta valenciana de inclusión.

En educación, reclaman "una financiación real y adaptada de la educación de 0 a 3 años", itinerarios formativos contra el abandono escolar, sufragar el periodo transitorio de adaptación a la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOSU), una EBAU única o que los currículos básicos de todas las etapas estén "libres de contenidos ideológicos".

En cultura, piden al Gobierno que publique los informes técnicos que desautorizan el préstamo de la Dama de Elche, recuperar el Premio Nacional de Tauromaquia, renombrar la estación de trenes de Alicante como 'Alicante Eusebio Sempere' o "evitar discriminaciones respecto a la financiación que recibe la industria audiovisual de Cataluña".

Otras de sus propuestas son fomentar "nuestras señala de identidad, nuestros símbolos, lengua y la denominación oficial de nuestra comunidad autónoma frente a los ataques separatistas e independentistas", así como establecer la exclusión en convocatorias de ayudas de la Generalitat de cualquier asociación que se manifieste en contra de estas señas y "emprender cuantas acciones sean necesarias ante cualquier entidad pública o privada que atente contra ellas".

DEFENSA DEL AZULEJO, EL CALZADO, EL TEXTIL Y EL JUGUETE

En el ámbito económico, solicitan al Gobierno que cambie la ley que establece el periodo máximo de pago a proveedores de 60 días, para evitar que las empresas azulejeras pierdan apoyo financiero. Además, proponen crear un intergrupo para la industria del Calzado en el Europarlamento, estudiar medidas arancelarias para el textil o impulsar la competitividad del juguete.

En turismo, plantean crear un fondo de financiación estatal para municipios turísticos, con la posibilidad de devolverles una parte del IVA, y urgen a convocar una mesa para redefinir el Imserso y una conferencia sectorial monográfica sobre la proliferación de pisos turísticos. Al mismo tiempo, llaman a "rechazar los mensajes contra el turismo que se están vertiendo en algunos lugares de España" mediante un pacto de estado.

En infraestructuras, vuelven a pedir las ampliaciones de los aeropuertos de Valencia y Alicante y finalizar los corredores Mediterráneo y Cantábrico, mejorar la conectividad del puerto de València o ejecutar el Tren de la Costa y el Plan de Cercanías, además de "atender las peticiones de reunión con el ministro de Transportes", Óscar Puente, al respecto.

También quieren impulsar la mejora de la estación de autobuses de València, "garantizar un buen servicio de taxi en la Comunitat" o "combatir los deslindes de la costa valenciana mientras no estén finalizadas todas las obras competencia del Estado para su regeneración".

En medioambiente, vuelven a exigir criterios técnicos en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y un plan estaal del agua. En justiciam exigen "respetar la independencia judicial" y más puestos de Policía y Guardia Civil y modernizar sus dependencias. Y en agricultura, más fondos contra plagas y robos en el campo y peticiones a la Unión Europea en defensa de los productos valencianos.

"NO RENUNCIAR A NADA"

La portavoz adjunta del PPCV en Les Corts, Laura Chulià, en declaraciones a los medios este jueves, ha argumentado que su formación pide, en materia de financiación, "lo que ya firmamos y a lo que nos comprometimos en su día junto al resto de partidos". "Es lo que siempre hemos dicho, que los valencianos no vamos a renunciar a nada de lo que nos toca", ha recalcado.

Al respecto, ha especificado que las formaciones tienen que "sentarse a hablar" y valorar las propuestas que hayan encima de la mesa. "No podemos hablar de cosas efímeras, cortinas de humo y que no dejan de ser cuestiones que disipan la atención", ha expuesto.

Así, ha subrayado que los 'populares' solicitan una reunión de presidentes autonómicos para abordar este tema "con seriedad, rigor y la minuciosidad que merece" y la convocatoria del CPFF para "evaluar" una reforma que "de verdad sea realista".

Sobre si los 'populares' están a favor de la quita de la deuda, ha indicado que lo que se ponga "encima de la mesa" su formación "lo abordará". En cualquier caso, ha advertido de que, si no existe una propuesta "como tal", lo que no se puede hacer es lanzar "globos sonda". Cuestionada sobre por qué no la propone el PP, ha insistido en convocar "las reuniones donde se tiene que debatir y tratar estos temas".

Sobre la reestructuración, ha argumentado que el concepto al final "da igual como le digas" porque lo importante, a su juicio, es "reunirse y hablar". De cualquier modo, ha subrayado que es el Gobierno quien tiene que "sentar a los presidentes para abordar este tema con seriedad y rigor y no lanzando bulos y noticias 'fake'".