PP y PSPV se acusan mutuamente de tener ya "el dictamen preparado" de la comisión de investigación sobre la dana

Compromís "vigilará" que no pase como con la del accidente de metro y Vox reclamará que las conclusiones se transmitan "sin filtro"

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PSPV, los grupos mayoritarios de Les Corts, se han reprochado mutuamente tener ya "el dictamen preparado" de la comisión de investigación que se activará en el parlamento valenciano sobre la dana del pasado 29 de octubre, con un balance de 222 fallecidos por el momento, mientras Compromís estará "vigilante" para que no suceda como con la del accidente de Metrovalencia de 2006 y Vox reclamará que las conclusiones se difundan "sin filtro".

Así se han posicionado los cuatro grupos en el pleno de Les Corts durante el debate conjunto de las tres propuestas de comisión de investigación registradas por PP, Compromís y Vox, que se votarán este jueves. El PSPV también presentó una iniciativa al respecto, pero la retiró de este pleno al considerar que era prioritario que comparecieran los consellers para dar cuenta de su gestión durante la catástrofe.

De un lado, el diputado del PP Fernando Pastor ha defendido la utilidad de la comisión y espera que sirva para "documentar, saber exactamente y conocer los hechos que ocurrieron con la riada", mientras que ha afeado que otros grupos "solo vean una oportunidad para la causa partidista y para sacar rédito político".

Pastor ha acusado a los partidos de izquierda de tener ya "el dictamen final preparado", a falta de "ponerle la fecha", y ha hecho hincapié en que los 'populares' tratarán de que salgan "propuestas serias y técnicas" para que "jamás vuelva a ocurrir" algo parecido a la "riada" de hace casi un mes.

El 'popular' ha interpelado a Joan Baldoví (Compromís) para que "interiorice" que quien tiene "las competencias en riadas y medios es Pedro Sánchez", como también "la responsabilidad de la limpieza de los barrancos y cauces en la zona de la riada y las obras en el barranco del Poyo". Además, ha criticado que la "siguiente responsable" de la catástrofe, la exministra Teresa Ribera, "no fue cesada ni siquiera reprochada", sino "nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea" ante un Compromís "callado".

Mientras, ha augurado que en el viaje "largo" de la comisión de investigación se verá "lo mejor y lo peor de la política valenciana", aunque ha subrayado que la misma es necesaria porque la ciudadanía y los afectados "merecen una respuesta y una explicación digna" que sea "algo más que un TikTok, que un editorial de un medio y que la palabra del parlamentario de turno".

NO LE IMPORTA LA "UBICACIÓN FÍSICA" DE MAZÓN

En su réplica, ha reprochado a Baldoví que deje de hablar de --el exconseller de Gobernación-- Serafín Castellano y le ha pedido que deje de hacer "juicios de valor" y de aportar datos "falsos". Además, ha asegurado que le importa "bien poco" la "ubicación física" del 'president' de la Generalitat el mediodía del día de la dana, mientras que le preocupa "muy mucho que los que tenían las competencias para informar de lo que bajaba por el barranco del Poyo no lo hicieron, bien porque no tenían ni idea o porque lo ocultaron".

Entre los grupos de la oposición, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha iniciado su intervención criticando la falta de asistencia al pleno de los consellers y exigiendo que no se llame a la dana como "la riada" para no dar a entender que "es inevitable y no hay responsables".

"Estamos en la fase de la emergencia, y nos lo están diciendo los hechos", ha recalcado ante "la voluntad clara del Consell de hablar de reconstrucción" y en alusión al fallecimiento de un operario el domingo en un centro educativo de Massanassa.

A partir de ahí, ha sostenido que "el dictamen (de la comisión) ya está escrito por el PP y se parece demasiado al del accidente de Metrovalencia" de 2006, por lo que ha confesado tener "pocas esperanzas".

"MAZÓN RECUERDA A CAMPS"

Ha asegurado así que el jefe del Consell, Carlos Mazón, le recuerda "demasiado" al 'expresident' Francisco Camps porque "daba la espalda a las víctimas" y quiso celebrar "una comisión rápida para pasar página". Y ha augurado que "el culpable" para el PP será la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o "el sistema".

Además, ha insistido en que es necesario que los consellers, especialmente la extitular de Interior Salomé Pradas, deberían haber comparecido ya tras la dana, así como los nuevos cargos nombrados este martes cuya intervención se ha "retrasado al 20 de diciembre" para que "las navidades lo opaquen".

"MUCHAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA"

Joan Baldoví (Compromís) ha reiterado que su grupo apoyará todas las comisiones porque "la gente necesita respuestas" y ha resaltado que la coalición es la única formación que las ha pedido "aquí y en Madrid" porque, desde "el primer momento", sabía que habían "responsabilidades políticas" y "negligencia", además de "incompetencia".

Pero también ha subrayado que hay "muchas preguntas que continúan sin respuesta" 23 días después y ha preguntado "dónde están los que las tenían que dar". "No están, no vienen y no quieren que vengan", ha afeado a la bancada 'popular'. En esta línea, ha reclamado a Mazón que "deje de esconderse" y de "encerrarse en el Palau" y le ha emplazado a "dar respuestas y por una vez decir la verdad".

Entre las preguntas "sin respuesta", ha enumerado: "¿Qué hizo Mazón entre las 18.00 y las 19.30 horas --del 29 de octubre--? ¿Estaba reunido con un empresario de la construcción? ¿Por qué no lo quiere decir? ¿Tenía alguna cosa que ver con que ese mismo día hubieran pactado poder construir a 200 metros de la costa?".

También ha subrayado la importancia de que diga "con quién estaba reunido" y explique "por qué no fue al Cecopi en el momento de su convocatoria" y por qué "alargó la sobremesa", al tiempo que ha reclamado que se haga público el registro de llamadas de aquella tarde. "¿Cuántas llamadas tiene de Salomé Pradas? ¿Por qué el Cecopi se convocó a las 17.00 y no a las nueve de la mañana, o el día de antes? ¿Se grabó esa reunión? ¿Por qué no hay acta?", ha preguntado.

Baldoví ha citado el ejemplo de la comisión de investigación del accidente del metro de València de 2006, "manipulada y censurada por el PP" en un "auténtico insulto a las víctimas", y ha garantizado que Compromís estará "vigilante" para que no ocurra lo mismo.

"LA RECONSTRUCCIÓN EMPIEZA POR LOS SUELDOS"

Por otro lado, ha censurado que la reconstrucción "empiece por los sueldos de los altos cargos", algo "miserable", y ve "curioso" la urgencia del Consell en esta cuestión mientras no aumentan los de los trabajadores de las residencias o centros de día.

En este punto, ha censurado que se haya "retrasado" el decreto para poder añadir una disposición final para "subir los sueldos" de los altos cargos. "Por eso no hacían los nombramientos, ya veo la prisa que tenían en la reconstrucción", ha aseverado.

VOX VE "ERRORES DE NOVATO"

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha exigido que la comisión permita obtener "toda la verdad y nada más que la verdad" y tenga un contenido riguroso para transmitirlo "sin filtro" a los ciudadanos. "Deben comparecer todos y cada uno de los responsables", ha recalcado.

"La sensación de todos los valencianos es que se llegó tarde y se han cometido errores de novato en la gestión y comunicación de la catástrofe", ha constatado, y ha acusado al presidente Pedro Sánchez y a la ministra Margarita Robles de impedir que el Ejército interviniera "desde el minuto uno con un mando único". "Ahí os pudráis", ha cargado contra los representantes del Gobierno.

Dicho esto, el síndic de Vox ha indicado que no piensan apoyar la propuesta de Compromís, grupo al que ha acusado de querer "montar manifestaciones sectarias en la calle de mala fe para que se jalee contra Mazón y nadie diga nada contra Sánchez. También ha cargado contra PSPV por "no nombrar a Sánchez" para, en su opinión, tener a Mazón como "cabeza de turco".