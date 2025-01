PP y Vox rechazan debatir en el próximo pleno de Les Corts la propuesta de Compromís sobre la dimisión de Mazón

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado que el pleno extraordinario de Les Corts de la próxima semana debata la proposición no de ley (PNL) de Compromís para que todos los diputados se posicionen sobre si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, debe o no dimitir por su gestión previa y posterior a la dana que el pasado 29 de octubre dejó 224 fallecidos en la provincia de Valencia.

En la junta de síndics se ha acordado el orden del día del pleno que se desarrollará durante los próximos días 15 y 16, que será extraordinario porque el mes de enero se ha habilitado como hábil en Les Corts para debatir propuestas relacionadas con las ayudas para los afectados por la dana.

En concreto, el miércoles 15 se debatirá la convalidación de ocho decretos del Consell, tras lo que el jueves 16 tendrá lugar la sesión de control a Mazón y a los consellers. En cambio, no se debatirá la PNL de Compromís sobre Mazón, que inicialmente ya no fue tramitada por la Mesa de Les Corts al solicitar un informe jurídico por considerar que no estaban garantizados los derechos de los diputados que votan telemáticamente.

En rueda de prensa tras la junta de síndics, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha subrayado que "las iniciativas legislativas tienen prioridad frente a cualquier asunto, como marca el reglamento de Les Corts".

Además, ha rechazado las críticas de PSPV y Compromís de que se pretenda "huir del debate político", al señalar que "enero se habilitó expresamente para cuestiones relacionadas con la dana", y ha destacado que será la tercera sesión de control a Mazón desde la dana.

Entre los grupos de la oposición, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha sostenido que la PNL de Compromís no debería ir a un pleno extraordinario porque "no es para beneficiar a los damnificados" por la dana.

Aunque ha admitido que a su grupo no le gusta que se debatan tantos decretos en una misma sesión, ha justificado su inclusión por los plazos en los que se deben convalidar y los cambios que habrá en el calendario parlamentario cuando el Consell presente los presupuestos autonómicos para 2025.

REPROBAR A SÁNCHEZ

Por otro lado, Llanos ha anunciado que Vox presentó el 31 de diciembre una PNL para exigir la reprobación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "omitir el deber de socorro a los valencianos". Una PNL sobre la que ha indicado que la Mesa de Les Corts plantea la posibilidad de reformularla, por lo que se ha mostrado dispuesto a estudiarla aun estando de acuerdo con "todas y cada una de sus palabras".

En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que tanto esta PNL como la de Compromís se podrán debatir en un pleno ordinario, al tiempo que ha rechazado criticar que tengan que reformular su propuesta porque "llorado se viene de casa".

"NO ES CASUALIDAD"

Como síndic del PSPV, José Muñoz ha sostenido que "no es casualidad" que se hayan incluido ocho decretos en el próximo pleno, ya que cree que el PP busca así evitar que se debata la PNL de Compromís. También ha afirmado que "muchos" podrían haberse convalidado en un pleno ordinario posterior.

Joan Baldoví (Compromís) ha coincidido en estas críticas y ha tachado a Vox de "partido salvavidas de Mazón" por impedir que se debata su PNL, que a su juicio "estaba en perfectas condiciones" de ir al próximo pleno.

"Es un escándalo: están coartando nuestra libertad y nuestro derecho a debatir las cosas que están en la calle", ha denunciado, y ha advertido que "un día Vox tendrá que decir si Mazón debe seguir o si, como dice Julio Iglesias, la vida sigue igual".