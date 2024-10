PP y Vox rechazan propuestas de PSPV y Compromís por la vivienda y contra la turistificación

Los 'populares' les acusan de reclamar lo que no hicieron cuando gobernaban

PP y Vox han mostrado su rechazo en Les Corts a dos proposiciones no de ley (PNL) de PSPV y Compromís por el derecho a la vivienda y contra la proliferación de apartamentos turísticos, respectivamente. Los 'populares' han justificado su negativa defendiendo las medidas que impulsa el Consell desde hace año y medio, mientras Vox ha tachado las PNL de "ataque a la propiedad privada".

Durante el debate de las iniciativas, que se votarán en la sesión del pleno de este jueves, tanto PP como Vox han acusado a PSPV y Compromís de exigir medidas que no aplicaron entre 2015 y 2023 durante las dos legislaturas de gobierno del Botànic.

La proposición del PSPV insta al Consell a garantizar la calificación permanente de las viviendas protegidas, invertir una cantidad proporcional en vivienda a la que destina el Gobierno y aumentar el parque de alquiler social y asequible.

En la defensa de la PNL, el diputado Benjamín Mompó ha reclamado al Consell "más valentía" en esta materia, sin "dilatar el problema" ni "limitarse a la construcción", y ha denunciado que "el PP no es de fiar" en esta materia porque con los gobiernos de Camps o Zaplana "el parque público perdió 22.000 viviendas".

Además, ha criticado la "falsa solidaridad" del 'president', Carlos Mazón, al mostrar su empatía con los acampados en la plaza del Ayuntamiento de València tras la manifestación del pasado sábado. Una marcha en la que no tiene constancia de que "acudiera nadie de PP o Vox".

En el debate de esta PNL, Compromís ha presentado una enmienda, aceptada por el PSPV, para instar al Gobierno a ajustar el índice de precios de referencia de la Ley de Vivienda a la emergencia residencial. Su diputada Mª José Calabuig ha criticado que la Generalitat lance el "plan sobrevive" --el plan Vive de nueva vivienda pública-- mientras modifica el reglamento para permitir cambiar la calificación y así "beneficiar a los peces gordos y amiguitos de Mazón".

"El PP tiene esa neura de que inyectando más vivienda al mercado bajará el precio", ha reprochado, además de instar al PSPV a "demostrar que les importa" la vivienda y reivindicarlo ante el Gobierno.

Desde el PP, Fernando Pastor ha criticado el "cinismo e hipocresía" del PSPV al "limitarse a tapar las vergüenzas del PSOE y del Botànic" con una PNL que "no va a ninguna parte". "Ustedes no avalaron ni a un solo joven y nosotros a 256 familias jóvenes y no tan jóvenes", ha comparado, y ha destacado que el actual Consell ha destinado el bono de alquiler a "1.700 jóvenes más" que el Botànic.

El diputado de Vox Miguel Pascual ha coincidido en que el anterior Consell construyó "diez veces menos vivienda pública", al tiempo que ha advertido que aprobar esta PNL iría en contra de que los jóvenes "tengan el orgullo de decir que tienen una vivienda en propiedad".

Por su parte, la proposición de Compromís exige revertir a mínimos la implantación de apartamentos turísticos y actuar sobre los ilegales, revocando los permisos si en un mes no se aporta el informe de compatibilidad urbanística, además de declarar zonas tensionadas y establecer incentivos fiscales para propietarios que alquilen por debajo del precio de referencia.

Con esta PNL, la diputada Calabuig ha llamado a actuar sobre los apartamentos ilegales sin "pasar el marrón a los ayuntamientos", como a su juicio hace el decreto del Consell aprobado hace unos meses. Además, ha acusado al PP de conseguir que "los barrios se conviertan en resorts" mientras la posición de Compromís "no es 'turismofobia', es defender a los vecinos".

El PSPV ha presentado una enmienda, aceptada por Compromís, para plantear el uso de la inteligencia artificial en las inspecciones de apartamentos, sobre lo que el diputado Mario Villar ha acusado a la Generalitat de vender "humo" con el sistema de inspección que "prometió la consellera Nuria Montes en 2023".

Por contra, el diputado del PP Manuel Pérez Fenoll ha asegurado que esta PNL es "una excusa para atacar al Consell" tras ocho años sin "implementar un mecanismo de control de viviendas ilegales". "En un año de gobierno de Carlos Mazón se ha legalizado un 15% de nuevas viviendas", ha apuntado, y ha puesto en valor el Decreto 9/2024 de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico.

En su réplica, la diputada de Compromís ha relatado que pudo registrar un apartamento turístico 'fake' en el portal de la Generalitat. Según ha contado, tras rellenar sus datos le pidieron el código de verififación del informe de compatibilidad urbanistíca emitido por el ayuntamiento y "automáticamente" se abrió una pestaña diciendo que si no disponía de este informe, podía hacerlo constar en mayúsculas "y ya está". "¿En serio?", se ha preguntado, por lo que ha sostenido que la Generalitat "no sabe cuántos" apartamentos ilegales hay actualmente.

De su lado, el diputado de Vox Jesús Albiol ha tachado la PNL de "ataque frontal a la propiedad privada", a lo que la representante de la coalición ha respondido con el lema de una pancarta de la manifestación del sábado: "El problema no está en las pateras, está en los cruceros".