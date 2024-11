El PPCV critica que Morant "está bien poco" en la Comunitat y le reprocha que "toca pagar y dejarse de demagogia"

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV y síndic 'popular' en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha criticado que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, "está bien poco" en la Comunitat Valenciana y le ha reprochado que "ahora toca ayudar, pagar y dejarse de demagogia política".

Así se ha manifestado Pérez Llorca este sábado tras la intervención de Morant en el 41º Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla, en la que ha criticado la "negligencia, incompetencia, ignominia y ausencia" del Consell de la Generalitat durante la dana que asoló el pasado 29 de octubre la provincia de Valencia.

"Lo más importante que hay este fin de semana sobre la dana es que ya hay más de 10.000 familias que han cobrado la ayuda directa de la Generalitat por 60 millones de euros, pero las del Gobierno no se sabe dónde están. El problema de Morant es que, como no sale de Madrid, no sabe lo que necesita esta Comunitat", ha criticado el dirigente 'popular', según ha indicado la formación en un comunicado.

En este sentido, ha recomendado a Morant que, "en lugar de gritar desde fuera de la Comunitat, porque aquí está bien poco, le gritase a Pedro Sánchez para que pague también las ayudas del Estado a las familias que lo necesitan".

"Le pido que se deje de discusiones y reproches y aproveche que es ministra de Pedro Sánchez para hacerle ver que lo que toca ahora es ayudar, pagar y no hacer demagogia política", ha reclamado.

Pérez Llorca ha asegurado que es "preocupante" que Morant, "desde el Gobierno de España, siga sin reconocer ni un posible error ni un solo fallo, y se dedique a echar la culpa de todo a los demás". "Es lamentable el oportunismo y el tacticismo político de quien, en lugar de tender la mano, confronta, y, en lugar de ayudar, se dedica a poner obstáculos a quien trabaja en la recuperación", ha denunciado.

"Es rotundamente falso que las ayudas estatales multipliquen por 40 las del Consell y más si se tiene en cuenta que muchas de esas ayudas anunciadas hay que devolverlas con intereses", ha sostenido, al tiempo que ha instado a la ministra a "dejar su despacho, venir a Valencia, pisar la calle y preguntar a la gente qué ayudas reciben".

Igualmente, ha recalcado que "el Consell ha pedido ayudas por 21.617 millones de euros que Sánchez ha rechazado". "Castiga a la Comunitat Valenciana abandonando la red de metro mientras sigue priorizando a Catalunya con millonarias subvenciones como los 200 millones de euros para Rodalies", ha afeado.

"Los valencianos estamos cansados de tantas palabras vacías de los socialistas, tantas promesas sobre que no van a abandonarnos, pero luego la realidad es la que estamos viendo: si quieren ayuda que la pidan y si quieren dinero que lo devuelvan", ha declarado, y ha pedido "menos palabras y más soluciones".

Finalmente, ha concluido: "Eso sí, les falta tiempo para criticar a quien se deja la piel en la recuperación y montar todo tipo de protestas políticas".