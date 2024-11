El PPCV defiende que la Ley de Libertad Educativa "ha nacido de la voluntad popular de los valencianos en Les Corts"

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha defendido que la Ley de Libertad Educativa es "una norma que ha nacido de la voluntad popular de los valencianos" en el parlamento autonómico.

Tras la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) al recurso de inconstitucionalidad impulsado por Compromís en contra de la ley, Gascó ha considerado que "se trata de un ataque personal" al pedir la dimisión del conseller de Educación, José Antonio Rovira, puesto que "esta norma nace de la voluntad popular de los valencianos a través de Les Corts que estaban cansados de la imposición lingüística".

Ha recordado, además, que esta ley "está en plena negociación con el Gobierno de España a través de una comisión bilateral". "Sin embargo, "Compromís ha preferido juntarse con Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG, los partidos que quieren romper España para tener su minuto de gloria para tener protagonismo, la educación les importa poco", reprocha.

Gascó ha subrayado, en un comunicado, que "la Ley de Libertad Educativa tiene como objetivo cambiar la imposición por la promoción". "Por eso, resulta curioso que el partido político que ha recibido sentencias firmes por arrebatar libertades a las familias venga a exigir dimisiones por querer precisamente devolverles la posibilidad de poder elegir", apunta.

"Desde el PPCV si algo hacemos es respetar a los tribunales y la justicia, no como ellos, que junto con el partido que apoyan en Madrid intentan desprestigiar el Tribunal Constitucional con una mayoría progresista que ha avalado leyes tan polémicas como la Ley Celáa, la Ley de la Eutanasia o la Ley Rider".

"Además, --continúa-- no hay que olvidar que Compromís ha sido el partido que más sentencias contrarias obtuvo por arrebatar libertades a las familias y después incumplió dichas sentencias y cuando se les preguntó por esto, su consellera de Educación contestó en el pleno de Les Corts que los jueces sabían mucho de leyes pero no de educación, por lo que no están para dar lecciones".

Beatriz Gascó manifiesta que "el principal objetivo de la ley es promocionar precisamente el valenciano para que los alumnos terminen su formación conociendo las dos lenguas oficiales sin imposiciones, sin chantajes lingüísticos y sin sectarismos, para desterrar la ideología de las aulas con un aprendizaje de las dos lenguas basado estrictamente en parámetros pedagógicos desvinculados de cuestiones partidistas".

"UTILIZAR LA CONFRONTACIÓN"

Por todo ello, ha lamentado que Compromís "utilice la confrontación para sacar rédito político en unos momentos tan delicados para la sociedad valenciana" y ha trasladado que "lo que necesitan por parte de los políticos son actuaciones que les trasladen certezas y un plan de acción que les asegure soluciones en un futuro inmediato".

Gascó ha remarcado que desde el primer momento todo el equipo que compone la Conselleria de Educación "comenzó a visitar los centros afectados por la riada para hacer un análisis de los daños causados y, a partir de ese momento se está trabajando sin descanso, incluso fines de semana, para que todo el alumnado pueda volver a sus clases lo más rápido posible".

En ese sentido, alrededor de 32.000 alumnos ya han retomado la actividad lectiva en los más de 80 centros que han recuperado la normalidad.

Añade la parlamentaria, en un comunicado, que una de las máximas prioridades del Consell "es la limpieza y reconstrucción de los centros educativos" para que todos los niños vuelvan a la escuela cuanto antes, "así dio las directrices el president y el conseller está trabajando de forma incansable para conseguirlo".

La diputada 'popular' también ha agradecido a toda la comunidad educativa "el esfuerzo que han hecho, como el resto de la sociedad valenciana, colaborando en sus centros y en sus municipios para que la normalidad llegara cuanto antes".

Finalmente, Beatriz Gascó ha recalcado que "son momentos muy difíciles, de mucho trabajo, de agotamiento y pediría la máxima unidad posible y responsabilidad a la oposición porque la gente ya ha sufrido bastante".